駐韓代表投書朝鮮日報 籲共同維持台海穩定

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（中央社記者廖禹揚首爾30日專電）韓國三大報之一的朝鮮日報今天刊出駐韓國代表梁光中投書，指出台灣海峽的和平穩定攸關東北亞安保局勢，呼籲韓國共同維持台海穩定。

梁光中以「台灣海峽的和平穩定是東北亞安保的核心」為題投書，提到日前美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，中國以此為由在台灣周邊海域進行一連串軍演，台灣海峽是國際重要航海通道，中國軍演已嚴重影響全球的航運及貿易，韓國各界也對台海情勢特別關心。

梁光中說，台灣與韓國都面臨強鄰敵視，若中國犯台，勢將衝擊韓半島及東亞地區等整體區域情勢，因此，台海維持和平穩定，對韓半島及東北亞區域安全至關重要。

梁光中指出台韓現在雖無正式邦交，但仍持續緊密發展關係，雙邊貿易及人員互訪規模都持續擴大，籲請韓國各界繼續協助台灣及韓國發展更深厚、互惠互利的關係，台灣希望與國際社會共同維護印太地區的自由、開放、穩定和繁榮。

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台韓1992年中止外交關係後，先後在1993年11月及1994年1月，分別在台北及首爾設立「駐台北韓國代表部」及「駐韓國台北代表部」，作為代表兩國政府推動雙邊實質交流機構。

在COVID-19疫情爆發前，台韓人員互訪在2019年突破245萬人次，每週往返航班超過300班，均創雙邊關係的歷史新高紀錄；雙邊貿易總額則在疫情下逆勢成長，2021年增至507.6億美元，較2020年成長42%。（編輯：韋樞）1110830