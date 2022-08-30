吳釗燮愛爾蘭媒體發聲：聯合國應納入台灣

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（中央社記者陳韻聿倫敦30日專電）聯合國大會9月13日登場。外交部長吳釗燮表示，全球遭遇許多前所未見挑戰，而台灣人民是國際社會合作應對這些挑戰的負責任、不可或缺夥伴，聯合國體系納入台灣符合全球利益。

吳釗燮指出，越來越多國家認識到台灣能為國際社會作出的貢獻，且有許多國家支持台灣積極參與聯合國體系，包括七大工業國集團（G7）。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）去年10月曾公開鼓勵所有成員國支持台灣有意義參與聯合國體系。

愛爾蘭網媒Gript於29日刊登吳釗燮的專文。他提到，全球面臨前所未見挑戰，包括COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、氣候變遷、供應鏈「斷鏈」、俄羅斯無端侵略烏克蘭。此外，中國文攻武嚇較以往強勢，損害區域和平穩定。

他說，疫情爆發後，台灣向世界各地提供人道援助；自2月發生俄烏戰爭以來，台灣將超過550噸救援物資送往烏克蘭，並捐款超過4000萬美元。

以國內生產毛額（GDP）為衡量標準，台灣是全球第22大經濟體；台灣也是世界主要半導體生產基地，在全球供應鏈扮演要角。

吳釗燮強調，台灣同時捍衛民主制度，致力維護台海現狀與以規則為基礎的國際秩序。當中國透過脅迫手段輸出威權主義，台灣享有自由開放社會，以模範服人。

然而，由於中華人民共和國無情打壓，台灣無法參與規模最大、也是最重要的全球合作平台。吳釗燮指出，中方刻意混淆北京的「一個中國原則」以及聯合國大會第2758號決議，宣稱台灣是中國一部分，誤導國際社會。

吳釗燮說，中國試圖改變台灣的地位只會進一步侵蝕全球和平穩定，共軍近期在台灣周邊的演訓就是一個例子。

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他表示，聯合國憲章載明，聯合國的成立目標和原則是維護國際和平穩定，國際爭端應尋求和平解決，但北京持續在台灣周邊軍演，侵蝕台海現狀，升高情勢，衝擊國際貿易和交通運輸，威脅區域和平穩定。如此不負責任的行為應被譴責和制止。

有鑑於中國是聯合國安全理事會成員，吳釗燮呼籲，聯合國萬不可允許中國為了自身政治議程之便，對聯合國的立場頤指氣使；一旦默許中國的對台主張，區域情勢只會更不穩定。（編輯：郭中翰）1110830