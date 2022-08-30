民眾黨未推選新北市長 蔡壁如：新政黨經費有限

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（中央社記者高華謙新北30日電）民眾黨立委蔡壁如今天說，新北市是全國最大行政區，民眾黨作為新興政黨，行政能力與經費不足，因此沒推新北市長參選人；若有需要，黨主席柯文哲會為新北市議員參選人站台。

台灣民眾黨立法委員蔡壁如今天陪同黨籍新北市議員參選人張凱鈞及王如意到新北市選舉委員會辦理登記，媒體詢問蔡壁如怎麼沒參選新北市長，她說，新北市是全國最大行政區，「有在規劃，但沒下定決心要選」。

蔡壁如表示，台灣民眾黨作為僅成立3年的新興政黨，行政能力與經費無法支援，目前在台北市支持無黨籍參選人黃珊珊，另在宜蘭縣、桃園市與新竹市都有推參選人，打好北台灣聯防區域選戰，就是踏出成功第一步。

至於新北市議員參選人沒有市長參選人當「母雞」，蔡壁如說，新北市與台北市距離很近，只要有時間，柯文哲與其他黨籍立法委員都會來支援，為新北市議員參選人支援、站台。

媒體追問，民眾黨在新北市是否會傾向支持藍綠參選人？蔡壁如表示，目前民眾黨對中國國民黨與民主進步黨市長參選人採開放態度，民眾黨是柔性政黨，對黨員還是採取開放。柯文哲與侯友宜每隔3個月舉辦論壇討論雙北建設、交通、捷運、河運治理等議題，合作時間相當多，2人在當市長前就是好朋友。

對於國民黨桃園市長參選人張善政向農委會申請研究計畫傳出抄襲爭議，曾遭民進黨桃園市前議員王浩宇檢舉論文引用不當的蔡壁如表示，民進黨最容易潑髒水；目前看起來張善政是計畫案主持人，計畫案下面還是有很多題目，團隊要講清楚是如何研究；也許研究案不能跟論文相提並論，張善政本人還是要出來講清楚，政治人物應接受社會檢驗。（編輯：李錫璋）1110830