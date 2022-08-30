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陳時中提社福政見 推幼幼班、坐月子補助3.6萬元

2022/8/30 16:39（8/30 17:56 更新）
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民進黨台北市長參選人陳時中（前）30日在台大醫院國際會議中心舉辦記者會，會中公布社會福利政見，包括愛兒台北、青年台北、樂齡台北、溫暖台北，以及療癒、韌性台北等5大區塊。中央社記者裴禛攝 111年8月30日
民進黨台北市長參選人陳時中（前）30日在台大醫院國際會議中心舉辦記者會，會中公布社會福利政見，包括愛兒台北、青年台北、樂齡台北、溫暖台北，以及療癒、韌性台北等5大區塊。中央社記者裴禛攝 111年8月30日
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（中央社記者林長順台北30日電）民主進步黨台北市長參選人陳時中今天公布社會福利政見，他指出，坐月子補助3萬6000元、增加公共化2歲幼幼班、6至18歲每年發放1500元藝遊券、增加日照中心據點等。

陳時中下午在台大醫院國際會議中心出席「社會福利政見記者會暨與阿中有約：台北社會福利團體座談會」，他在致詞時做上述表示。

陳時中指出，他的社會福利政見包括愛兒台北、青年台北、樂齡台北、溫暖台北，以及療癒、韌性台北等5大區域。

他指出，「愛兒台北」部分，包括更具彈性的日夜臨托服務；坐月子產婦貼心顧，坐月子補助新台幣3萬6000元；新手爸媽可申請育兒指導員，以及公私協力推動專責窗口，協助身障者產險、生育的陪伴及諮詢。

另外，增加公共化2歲幼幼班，並增加托育場所，目標增加1000個名額；建立新手保母就業獎勵、密集輔導制度，增加進入保母行業新血；增加社區親子館；公私協力推動在校安親；設立全台第一處科學導入的兒童體適能運動館，重視兒童遊戲權。

「青年台北」部分，包括6至18歲發放藝遊券，每年1500元；尋找青年、青少年專屬空間；藝文、展演業務單一窗口；校園心理健康促進，協助學生、協助老師。

陳時中指出，「樂齡台北」部分，增加日照中心據點，延長服務時間，銜接家人上下班；獨居老人列冊關懷，發展銀髮訪視員；樂齡運動延緩老化，綜合健身房，推專業課程；銀髮樂活安心唱，市府協助處理版權爭議；銀髮心理健康促進，社區關懷圈鼓勵長輩發展社交，並提高高齡生產力，保障經濟安全。

他表示，「溫暖台北」部分。增設社區服務單元（每一家服務6人以下），並強化社區生活支持服務，支持在社區獨立居住的身心障礙人士，推延替代性照顧需求；增設中小型（50床以下）身障全日型住宿式機構。因應中重度身障及失智者家庭需求，推動夜間居家服務；推動現有日間照顧中心延長服務時間，開放小規模住宿空間。

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此外，新建物1樓店面全面無障礙，避免進行二次修繕；公車通用無障礙；針對垂直移動需求者，公私協力專案辦公室；增購爬梯機，進行專業服務及租賃管理，擴充年度專人操作服務；綜合綠能、智能、美學及友善街道家具，特色植栽與休憩空間，豐富街道空間活動；設計安全通學巷，全面盤點城市道路斷面，推動重製計畫。

陳時中指出，在「療癒、韌性台北」方面，盤點包括學校在內的公共設施，依實際社區需求推估變更或保留社會福利設施，並由副市長層級持續列管推動；公私協力推動福利服務；中央地方攜手綿密社會安全網；COVID-19（2019冠狀病毒疾病）後疫情時代，建立整備應變體系提升社會復原力。（編輯：戴光育）1110830

民主進步黨台北市長參選人陳時中（前站者右）30日在台大醫院國際會議中心舉辦陳時中競選市長社會福利政見記者會，說明未來社福政策願景。中央社記者裴禛攝 111年8月30日
民主進步黨台北市長參選人陳時中（前站者右）30日在台大醫院國際會議中心舉辦陳時中競選市長社會福利政見記者會，說明未來社福政策願景。中央社記者裴禛攝 111年8月30日
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