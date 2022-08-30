陳時中提社福政見 推幼幼班、坐月子補助3.6萬元
（中央社記者林長順台北30日電）民主進步黨台北市長參選人陳時中今天公布社會福利政見，他指出，坐月子補助3萬6000元、增加公共化2歲幼幼班、6至18歲每年發放1500元藝遊券、增加日照中心據點等。
陳時中下午在台大醫院國際會議中心出席「社會福利政見記者會暨與阿中有約：台北社會福利團體座談會」，他在致詞時做上述表示。
陳時中指出，他的社會福利政見包括愛兒台北、青年台北、樂齡台北、溫暖台北，以及療癒、韌性台北等5大區域。
他指出，「愛兒台北」部分，包括更具彈性的日夜臨托服務；坐月子產婦貼心顧，坐月子補助新台幣3萬6000元；新手爸媽可申請育兒指導員，以及公私協力推動專責窗口，協助身障者產險、生育的陪伴及諮詢。
另外，增加公共化2歲幼幼班，並增加托育場所，目標增加1000個名額；建立新手保母就業獎勵、密集輔導制度，增加進入保母行業新血；增加社區親子館；公私協力推動在校安親；設立全台第一處科學導入的兒童體適能運動館，重視兒童遊戲權。
「青年台北」部分，包括6至18歲發放藝遊券，每年1500元；尋找青年、青少年專屬空間；藝文、展演業務單一窗口；校園心理健康促進，協助學生、協助老師。
陳時中指出，「樂齡台北」部分，增加日照中心據點，延長服務時間，銜接家人上下班；獨居老人列冊關懷，發展銀髮訪視員；樂齡運動延緩老化，綜合健身房，推專業課程；銀髮樂活安心唱，市府協助處理版權爭議；銀髮心理健康促進，社區關懷圈鼓勵長輩發展社交，並提高高齡生產力，保障經濟安全。
他表示，「溫暖台北」部分。增設社區服務單元（每一家服務6人以下），並強化社區生活支持服務，支持在社區獨立居住的身心障礙人士，推延替代性照顧需求；增設中小型（50床以下）身障全日型住宿式機構。因應中重度身障及失智者家庭需求，推動夜間居家服務；推動現有日間照顧中心延長服務時間，開放小規模住宿空間。
此外，新建物1樓店面全面無障礙，避免進行二次修繕；公車通用無障礙；針對垂直移動需求者，公私協力專案辦公室；增購爬梯機，進行專業服務及租賃管理，擴充年度專人操作服務；綜合綠能、智能、美學及友善街道家具，特色植栽與休憩空間，豐富街道空間活動；設計安全通學巷，全面盤點城市道路斷面，推動重製計畫。
陳時中指出，在「療癒、韌性台北」方面，盤點包括學校在內的公共設施，依實際社區需求推估變更或保留社會福利設施，並由副市長層級持續列管推動；公私協力推動福利服務；中央地方攜手綿密社會安全網；COVID-19（2019冠狀病毒疾病）後疫情時代，建立整備應變體系提升社會復原力。（編輯：戴光育）1110830
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