蔣萬安稱無資源只有雙腳 陳時中：把自己做小

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（中央社記者林長順台北30日電）國民黨台北市長參選人蔣萬安說，他無龐大資源只有雙腳。民進黨台北市長參選人陳時中今天表示，蔣萬安把自己做小，蔣萬安如果當選是不是會說「只是市長，什麼都沒辦法做？」

陳時中下午在台大醫院國際會議中心出席「社會福利政見記者會暨與阿中有約：台北社會福利團體座談會」，他在受訪時做上述表示。

陳時中指出，蔣萬安不只有雙腳、也是立法委員，再加上又是國民黨籍，對自己的資源完全不重視，蔣萬安以後如果取得台北市的資源，蔣萬安是不是還向大家講「我只是一個市長，什麼都沒有辦法做？」

陳時中說，蔣萬安是悠悠大黨國民黨提名的，國民黨長期培育很多人，除非這些人都與蔣萬安不好，否則都應該是很寶貴的資源；另外，蔣萬安還是立法委員，如果只有兩隻腳，那是看輕自己，把自己做小。

對於無黨籍台北市長參選人黃珊珊指稱台北市民沒有分顏色，陳時中表示，台北不是沒有藍綠，只是對於公共政策重視的程度相對比較高，大家用公共政策爭取台北市民認同，是比較健康的方向。

媒體提問，對於近來民調的看法。對此，陳時中說，不認為有這麼多人不喜歡他，還問台下「這邊誰不喜歡我？」，民調常有許多變化，很難清楚解析，但會作為參考。台北市選民素質比較高，不會棄誰保誰，政策本質討論最要緊。

媒體詢問，對於國民黨桃園市長參選人張善政研究報告被控抄襲的看法。

陳時中回答，他還是一向的態度，在涉嫌的時候不評論，張善政對自己的清白應該說明清楚。（編輯：戴光育）1110830