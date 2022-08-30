研究計畫遭指涉抄襲 張善政：身正不怕影子斜

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳睿騏桃園30日電）媒體報導，張善政擔任研究計畫主持人涉抄襲，張善政今天表示，報告目的和規格跟論文截然不同，兩相比較根本就是「張飛打岳飛」，他強調身正不怕影子斜，歡迎檢視他的報告。

根據鏡週刊報導，國民黨桃園市長參選人張善政擔任宏碁副總期間，以計畫主持人身分向農委會申請3年研究計畫，總研究經費達新台幣5700萬元，產出的報告卻集各種抄襲樣態，手法包括英翻中、簡轉繁、抄雜誌、抄論文，甚至在未標註的情況下抄用農委會資料。

張善政下午在臉書Facebook發文表示，剛參選時，綠營的朋友就警告過他，「執政黨會動用國家機器、媒體資源的抹黑、抹紅、抹黃會鋪天蓋地朝我來攻擊，今天竟然用媒體放話指控我抄襲，實在是天大的笑話」。

張善政說，他於2000至2010年曾在宏碁電腦公司擔任電子化事業群副總經理，研究團隊共有12人，身為公司部門主管的他掛名主持人，並非一人獨力執行與撰寫，案子主要是向農業研究單位介紹國外農業電子化新知，當然會翻譯、引用各種文獻及資料來源，「這絕非抄襲」。

張善政指出，在委託案3年過程中橫跨兩屆藍綠政府，研究報告在相關網站都查得到。造謠抹黑的有心人士意圖指控他涉及抄襲，但委託案計畫撰寫規範與學術論文規定與定義完全不同，相關計畫都經農委會審查機制審核，驗收時也受到農委會肯定。

張善政感謝當年資訊中心主任林貞第一時間公開在臉書為他澄清，當年任職的宏碁電腦公司也已發出聲明澄清。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

張善政表示，報告產出字數龐大，媒體指涉的極少數篇幅，反而證明有疑義的比例極低。他對研究成果有信心也深感驕傲。對於書面文字極少數引發疑慮的部分，他呼籲相關單位秉公辦理、該怎麼處理就怎麼處理。

張善政說，不能接受造謠抹黑的選舉手法，更不可能被移花接木、指鹿為馬的手法打倒。選舉對手應尋求更正面的競爭方式，才是桃園及台灣之福，「身正不怕影子斜，歡迎大家檢視我、檢視這份報告」。（編輯：方沛清）1110830