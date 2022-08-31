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陳時中提藝遊券、坐月子補貼 蔣萬安：煙火式政見

2022/8/31 12:18（8/31 12:51 更新）
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國民黨台北市長參選人蔣萬安（圖）31日上午舉辦「永續首都、台北萬安」競選團隊市政最高顧問發布會，邀請4名前台北市副市長擔任市政最高顧問。中央社記者徐肇昌攝 111年8月31日
國民黨台北市長參選人蔣萬安（圖）31日上午舉辦「永續首都、台北萬安」競選團隊市政最高顧問發布會，邀請4名前台北市副市長擔任市政最高顧問。中央社記者徐肇昌攝 111年8月31日
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（中央社記者陳怡璇台北31日電）國民黨台北市長參選人蔣萬安表示，民進黨對手陳時中提出1500元藝遊券、坐月子補貼等政見，政策目標講不清楚，且後續居住與養育問題「都不管了嗎」，批是煙火式政見。

蔣萬安今天舉辦競選團隊市政最高顧問發布會，包含曾任都市發展局長的陳威仁、曾任文化局長的李永萍、曾任衛生局及聯醫總院長的邱文祥、曾任環保局長的陳永仁等4人。

蔣萬安會後接受媒體聯訪時被問到，市政最高顧問是否跟2名前台北市長馬英九、郝龍斌借將，而此刻公布則是在與前北市副市長、無黨籍對手黃珊珊互別苗頭？

蔣萬安說，4名顧問都非常了解市政，也是他常請益的對象，希望借助他們的行政資歷跟對市政的熟稔，打造永續宜居的台北。

媒體提問，怎麼看待民進黨台北市長參選人陳時中提出坐月子補助新台幣3萬6000元、6至18歲每年發放1500元藝遊券等政見。

蔣萬安批，藝遊券政策目標為何，陳時中講不清楚，而坐月子補貼「之後養跟住你都不管了嗎」，批都是煙火式政見；反觀自己提出的育兒生養政見，目的非常清楚，就是要幫年輕朋友減輕生養與居住負擔。

此外，蔣萬安預計明天上午登記參選，媒體問同黨的新北市長參選人侯友宜、桃園市長參選人張善政也同天登記，是否要「北北桃大連線」，蔣萬安回一切都在規劃中，大家拭目以待。（編輯：李錫璋）1110831

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