研究計畫遭指抄襲 張善政：有一塊錢掉口袋就退選

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國民黨桃園市長參選人張善政（中）多年前主持的農委會研究計畫，被鏡週刊爆料指涉嫌抄襲，他31日駁斥表示，「5700多萬的經費，如果有一塊錢掉到我口袋，我就退選，我非常有把握」。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年8月31日

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（中央社記者吳睿騏桃園31日電）國民黨桃園市長參選人張善政多年前主持的農委會研究計畫，被鏡週刊爆料指涉嫌抄襲，今天他駁斥表示：「5700萬元經費如果有1塊錢掉到我口袋，我就退選，我非常有把握。」

張善政的十三區深耕行腳，上午前往觀音區興采集團子公司聚紡股份有限公司，會前接受媒體聯訪，對於曾主持的研究計畫涉嫌抄襲，他表示，這個計畫是把國外農業電子化最新的進展資訊摘錄精華轉給國內農業研究單位參考，本質就是在做科技新知的引進跟推廣。

張善政說，「5700多萬的經費，如果有一塊錢掉到我口袋，我就退選，我非常有把握」。大家也知道說宏碁是個有制度的公司，出面投標、簽約，當然錢也是由宏碁出面領到公司裡，花在計畫上面的活動，「我領宏碁副總經理本來的薪水，沒有因為這個計畫多一塊錢進入我口袋。」

記者詢問，前農委會資訊中心主任林貞第一時間發文力挺，後來又疑似「刪文」。張善政指出，林貞已退休十幾年，70、80歲的老太太正在國外觀光，他請林貞仗義執言把當初的情況還原給社會各界知道，林貞寫了一篇貼文，並把臉書（Facebook）開放成所有人都可以看。

張善政表示，但林貞馬上就受到嚴重的網路霸淩，「包括民進黨的1450蜂擁而上」，因為受不了，所以又恢復成只「限好友」觀看，但沒有刪文。他也出示手機畫面指出，23小時前的貼文還在，好友都看得到。

張善政說，現在所有在質疑宏碁的管理體制有問題，但宏碁出面投標、簽約，「錢怎麼進到我私人口袋」，這是企業裡很不可思議的事情，他領一份固定的薪水做計畫，沒有因為計畫多領一塊錢。

記者又問，如何看待媒體人溫朗東指出林貞跟張善政是魚幫水水幫魚。張善政表示，「我參加他們很多活動支持她，因為她在農委會任內覺得我們宏碁團隊做的不錯，但是沒有給她一塊錢。」

記者提問，如何看待對於桃園市長鄭文燦說張善政主持的研究計畫內容其實是領農委會的錢，卻抄農委會的內容，「涉及A國庫」。對此，張善政指出，昨天已經提告。

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記者詢問，對於民進黨桃園市議員參選人魏筠、黃瓊慧、王珮毓赴桃園地檢署，告發張善政負責農委會的研究計畫，結案報告恐涉嫌詐欺罪、背信罪、使公務人員登載不實罪的看法。張善政表示，他們所提的罪名，非常有想像力，他不太想去評論。

對於時代力量桃園市議員參選人林佳瑋說，張善政13區的團隊都有案底，張善政表示，這些都是過去的事情，團隊現在就是專心團結一致，打贏這場選戰。（編輯：陳清芳）1110831