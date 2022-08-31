登記參選雲林縣長 劉建國喊打拚新未來

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民進黨雲林縣長參選人劉建國（前排右2）31日在黨提名的各級參選人陪同下，前往選委會完成登記。中央社記者姜宜菁攝 111年8月31日

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（中央社記者姜宜菁雲林縣31日電）民進黨雲林縣長參選人劉建國今天在黨提名的各級參選人陪同下完成登記，他細數從政以來為雲林爭取諸多重大建設、社會福祉等，盼選民給予機會讓他當選，打拚雲林新未來。

劉建國今天牽著96歲支持者陳撿阿嬤一同到雲林縣選委會，民進黨提名的鄉鎮長、縣議員等參選人在旁高聲支持。陳撿阿嬤長年為劉建國支持者，她讚許劉建國從政以來認真打拚，為人民著想，是絕佳的縣長人選。

劉建國完成登記參選後接受媒體聯訪時表示，陳撿阿嬤等支持者對他的肯定，是他此次參選雲林縣長最大的自信，期許創造新雲林。

劉建國提到，自己從政以來著重於醫療、社會福祉，例如高齡醫學暨健康福祉研究中心工程在15日動土、台大醫院虎尾分院擴建，為全台灣的老人超前部署，同時也提升雲林縣醫療量能。

劉建國表示，濁水溪揚塵嚴重影響沿岸居民生活品質，他長年爭取改善經費，中央近5、6年來投入新台幣近22億元治理，從西元2017年到去年，揚塵59天降到僅剩5、6天。

劉建國說，雲林縣欠缺育才培才的搖籃，在上個月與台灣大學工學院、工業局等單位合作，讓願意留在雲林縣的學子免費學習半導體下游相關訓練，他已研擬育才培才計畫，讓年輕人留下，產業有意進駐。

劉建國指出，近年來他做很多原本無法達到目標的工作，未來若他能入主縣府，黨提名的鄉鎮市長、縣議員能當選，雲林絕對有新的未來、更好願景，離年底選戰剩80多天，大家站在一起支持「雲林團隊」，共同打造新雲林。（編輯：謝雅竹）1110831