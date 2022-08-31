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賴香伶登記參選桃園市長 喊話成市民新選擇

2022/8/31 13:23
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（中央社記者葉臻桃園31日電）民眾黨桃園市長參選人賴香伶今天登記參選時表示，民眾黨不需要當藍綠兩黨的備胎，市民有新的政黨可以選擇，台灣的民主要從地方政治改革開始，這次選舉是桃園翻轉的重要時刻。

九合一選舉8月29日起至9月2日受理候選人登記。賴香伶上午在民眾黨桃園市議員參選人等陪同下，到桃園市選舉委員會登記參選。

賴香伶表示，今天登記參選，代表桃園市民有新的選擇，不再需要在藍綠之間選一個比較不爛，或不喜歡卻要含淚投票的候選人。

賴香伶說，台灣的民主要從地方政治改革開始，民眾黨雖然資源不多，但不畏艱難，九合一選舉相信是台灣翻轉、桃園翻轉最重要的時刻；會更誠懇、謙卑，讓新政治在桃園不是曇花一現，而是改變台灣的新契機。

賴香伶表示，桃園是一個很年輕的城市，她推出青年就業三政策，要打造桃園成為青年首都，若當選市長，她會推出3C新桃園政策，讓桃園充滿機會，有城市便捷及文化扎根。

賴香伶也說，民眾黨不需要當藍綠兩黨的備胎，市民有新的政黨可以選擇，這個時代應該要拋棄過去舊政治裡藍綠的基本盤、地方結構計算基本票，桃園已經不適用也不需要，更不可能是這樣的政治發展。（編輯：陳清芳）1110831

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