請楊明州代為登記 陳其邁透露兩人亦師亦友好交情

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪學廣高雄31日電）高雄市長陳其邁今天上午委託前代理市長楊明州領表登記，他透露自己常常請益城市建設經驗，對方不但私底下是好朋友，公務上更是他的老師，所以才會請楊明州代為登記。

尋求連任的陳其邁委託楊明州前往高雄市選委會登記參選下屆市長，他上午出席「讓愛與你同行－身心障礙朋友同樂嘉年華」，會前接受媒體聯訪表示，過去擔任市長其實常請益楊明州，私底下是好朋友，公務推動上，對方則是他的老師。

陳其邁表示，上午行程老早就已經排定，當然不能爽約，所以還是以市政優先，希望在推動市政過程能全力衝刺，多利用機會了解身心障礙朋友的需要，跟大家加油打氣。

陳其邁說，事實上楊明州曾代理過高雄市長，在38年的公務員經歷中，對高雄有非常豐厚感情，同時也是非常優秀文官；自己過去在擔任市長時其實也向楊明州多次請益，可以說私底下是好朋友，但在公務推動上，則是他的老師。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

陳其邁指出，楊明州卸任後雙方保持頻繁聯繫，像是公務建設或城市建設經驗，都是很好的請益對象，不但非常照顧，也給了許多寶貴意見，所以前幾天楊明州來市府，才會乾脆想說請對方代為登記。

陳其邁也感性表示，在當市長的2年時間非常榮幸驕傲，可以跟很多市府同仁和市民朋友，共同為這座偉大城市努力，如今高雄一些重大交通城市建設、招商引資等都有很大進步；希望未來4年能有機會可以跟所有市民努力，讓高雄更加進步繁榮、人民過好生活。（編輯：陳仁華）1110831