柯志恩將找重要友人陪登記 指楊志良參選空穴來風

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（中央社記者蔡孟妤高雄31日電）國民黨高雄市長參選人柯志恩明天登記參選，她說，明天會有重要朋友陪她登記，這場戰役藍營必須團結前行。對有報導指前衛生署長楊志良不排除參選，她說這是空穴來風、不正確訊息。

今天有媒體報導楊志良不排除以無黨籍參戰，不過楊志良今天上午接受中央社記者訪問否認表示，身體無法承受選戰，不會參選，但願替柯志恩站台。

對此，柯志恩中午接受媒體聯訪表示，絕對會邀楊志良站台，因為楊志良代表正直、善良的力量，這樣傳聞真的是空穴來風，是完全不正確的訊息，大家都一笑置之，也相信楊志良和立委高金素梅都是站在她這一邊，這點無庸置疑。

柯志恩說，自確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）解隔離後，出關跑選戰已1個多月，相信民調已逐步上升；明天登記參選，會有非常重要的朋友陪她登記，代表正式啟航，登記後會在附近繞行，讓市民知道她正式參選。

柯志恩競選總部設在國民黨高雄市黨部，今天中午舉行競選總部祈安植福儀式，並於會後接受媒體聯訪。她說，國民黨家徒四壁，所有候選人都要靠自己力量，努力打一場不對稱戰役，努力前進。

柯志恩說，會花更多時間跟群眾接觸，讓選民感受到她的誠意，知道她認真打選戰，而這場選戰，國民黨沒有分裂本錢。此外，國民黨也要拚議會席次過半，母雞、小雞站在一起，大家齊心協力，要展現最大誠意，讓選民有所感受。

對於國民黨桃園市長參選人張善政多年前主持的農委會研究計畫，被鏡週刊爆料指涉嫌抄襲，柯志恩說，這跟前新竹市長林智堅論文抄襲案完全兩碼事，不要張飛打岳飛，宏碁也有出面說明，「宏碁在社會公信力，高於綠營所有政治人物，宏碁都敢出來背書了，請問還有什麼話好講？」（編輯：謝雅竹）1110831