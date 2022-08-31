同天登記參選嘉義縣長 翁章梁、王育敏各自造勢

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民進黨籍嘉義縣長翁章梁31日前往嘉義縣選舉委員會正式登記參選、爭取連任，現場並出動無人機升空，掛出「嘉義優先」等布條，象徵嘉義在他主政下正在起飛。中央社記者蔡智明攝 111年8月31日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣31日電）民進黨嘉義縣長翁章梁與國民黨徵召的王育敏，今天上午前後至選委會登記參選嘉義縣長；翁章梁拚連任，帶著無人機升空造勢象徵嘉縣起飛，王育敏拋十大政見，向對手下辯論戰帖。

翁章梁上午10時在立委陳明文、蔡易餘、嘉義縣議長張明達、副議長陳怡岳等人的陪同下，前往嘉義縣選舉委員會登記，並出動無人機升空掛出「農工大縣 正在實現」、「台灣優先」、「人民優先」、「嘉義優先」、「主權國家」、「嘉義強隊」等布條，象徵嘉義正在起飛。

翁章梁接受媒體聯訪表示，嘉義縣現有六個產業園區同時開動，茶改場總場遷至嘉義、故宮南院擴建及朴子新式屠宰場改建的三大建設，再加上總統蔡英文宣布無人機國家隊設在嘉義，嘉義縣建設多箭齊發。

他說，有信心這次一定衝最高票，贏得勝選，因為「嘉義整個的發展必須我們繼續來努力」，才能轉型滿足鄉親長久來的期待。

王育敏則在上午10時50分從國民黨嘉義縣黨部步行至選委會登記參選，正好與翁章梁的隊伍錯開，現場同行者包括立委翁重鈞、議員參選人李國勝、詹琬蓁、王啓澧等人。

王育敏接受媒體聯訪表示，此次參選她提出「打造嘉義成為觀光大縣，促進人潮跟錢潮流入；面對現在少子化的裁併校採取減班不減師，保障教師工作權與孩子的教育權；透過創造更多的就業機會以吸引青年返鄉」等十大政見。

王育敏表示，已經在中選會的意願調查表上勾選欲辦理辯論會，希望翁章梁不要避戰，相較於單純的政見發表會，辯論更能比較雙方政見。（編輯：卞金峰）1110831