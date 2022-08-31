嘉義市長登記參選 李俊俋邀黃敏惠辯論

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

民進黨嘉義市長參選人李俊俋（前排右4）31日由父親李鴻禧（前排左4）、立委王美惠（前排左2）等人陪同，到嘉義市選舉委員會登記參選。中央社記者姜宜菁攝 111年8月31日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者姜宜菁嘉義市31日電）民進黨嘉義市長參選人李俊俋今天由父親李鴻禧、立委王美惠等人陪同，到嘉義市選委會登記參選，李俊俋願意參加辯論會，並呼籲競選連任的國民黨市長黃敏惠勇敢站出來參加辯論，把市政說清楚。

黃敏惠透過幕僚回應，目前無規劃參加辯論會。

李俊俋今天在李鴻禧、妻子陳佳慧、王美惠、嘉義市前市長涂醒哲等人陪同，到嘉義市選委會登記參選，並提出4個目標，「城市有未來、年輕人有工作、老年人有照護、生活有智慧」。

李俊俋接受媒體聯訪時說，民進黨所有提名人選會團結合作，拚到11月26日。他最近站在街頭、積極出席各種活動，利用時間向民眾介紹各項政策，最重要的是嘉義要有變化，如果繼續停滯不前，嘉義很容易被邊緣化，作為一個市長要有執行力、規劃能力，希望市民體會要改變嘉義市的決心。

他表示，會參加所有的政見發表會，希望黃敏惠能勇敢站出來，大家一起把市政講清楚，一起讓嘉義市民檢驗，「希望黃市長不要再閃躲了，趕快在登記的時候也登記要電視辯論會，這是微薄的要求」。

參選登記完成，李俊俋立刻踏上吉普車，帶領9名民進黨市議員參選人繞行嘉義市區，沿途向民眾打招呼，「市長選俊俋，發展更有力」。（編輯：唐聲揚）1110831