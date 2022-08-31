登記參選新竹縣長 周江杰：打造新格局

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民進黨新竹縣長參選人周江杰（前左）31日前往新竹縣選委會完成登記，他表示，竹縣需要打造新的格局，要用新的治理、新的方式，才能夠讓新竹縣面對未來的挑戰。中央社記者郭宣彣攝 111年8月31日

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（中央社記者郭宣彣新竹縣31日電）民進黨新竹縣長參選人周江杰，今天在桃園市長鄭文燦陪同下完成登記。周江杰表示，竹縣需要打造新的格局，要用新的治理、新的方式，才能夠讓新竹縣面對未來挑戰。

周江杰今天在鄭文燦、行政院客委會主委楊長鎮、立委邱泰源等人陪同，前往新竹縣選委會完成登記，鄭文燦致詞表示，年輕的一代承接新竹縣的理想，打造新竹城鄉更好的城市，桃園、新竹地區是共同生活圈，需要新的力量價值與思維。

楊長鎮致詞指出，周江杰一直以來認真打拚，盼望竹縣在年輕人帶領下，也讓新竹縣更年輕化，也以新思維發揚客家文化。

周江杰接受媒體聯訪時表示，現在的新竹縣面臨各種問題，如竹北學區問題，以及交通、大眾運輸等不便利，此外，在新竹縣的2個科學園區計畫，台知園區及科三園區至今未有發展。

周江杰說，將提出更務實的規劃，如在台知園區已有國家重大建設核定的142公頃，不僅發展產業，推動新竹科技博覽館，讓各界了解竹縣產業。科三園區部分，將做好招商與土地使用規劃，讓園區功能完善。

周江杰指出，希望能為新竹縣這塊土地努力，讓縣民生活環境能更好，這也是投入縣長選舉初衷，新竹縣會迎來新的未來、打造更好願景。（編輯：方沛清）1110831