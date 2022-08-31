同日登記 鄭朝方提引領竹北、郭漢章拋不分黨派

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭宣彣新竹縣31日電）民進黨竹北市長參選人鄭朝方與無黨籍的郭漢章，今天先後完成登記。鄭朝方拋年輕、效率政治，引領竹北城市「超進化」；郭漢章提不分黨派，堅持做對的事情，延續竹北幸福。

鄭朝方上午11時在立法委員邱泰源、林靜儀與民進黨新竹縣長參選人周江杰陪同下，前往中斗崙集會所登記參選竹北市長。

鄭朝方接受媒體聯訪表示，他深蹲地方6年，對地方事務非常了解，也知道竹北市民希望溝通成本低、新政治的市長出現。這次，他參選竹北市長，盼掀起新政治浪潮，不受限老舊政治結構框架。

鄭朝方說，「竹北超進化」意涵代表，將為竹北因為人口成長帶來的相關問題，透過新世代思維和新市政服務，不再受到土地、包商等利益綁架，讓這座城市成為竹北市民與竹科從業人員等安居樂業的地方。

郭漢章下午1時30分在現任竹北市長何淦銘與支持者陪同下，完成登記參選竹北市長。

郭漢章接受媒體聯訪說，他為現任竹北市公所主任秘書，並與何淦銘一起服務基層超過15年以上，將持續推動竹北市政，堅持做對的事情，延續竹北幸福。

郭漢章指出，他是無黨籍參選，以不分黨派、傾聽民意，且他在地方耕耘多年，對地方事務深入了解，能真正為市民朋友解決問題。（編輯：方沛清）1110831