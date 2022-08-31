蔡適應協調國軍水車 支援基隆高地社區供水

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基隆市水情吃緊，民進黨基隆市長參選人、立委蔡適應（右4）31日前往早安國揚社區了解自來水運補作業，他表示，這幾天協助台灣自來水公司、軍方和民間企業調動消防水車支援高地供水，期盼能有場及時雨舒緩旱象。（蔡適應提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年8月31日

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（中央社記者王朝鈺基隆31日電）基隆市水情吃緊，立法委員蔡適應今天表示，信義區、中正區水壓不足，他這幾天協助台灣自來水公司、軍方和民間企業調動消防水車支援高地供水，期盼能有場及時雨舒緩旱象。

國軍6軍團關渡指揮部支援的消防水車今天協助運補早安國揚社區水塔，坐鎮大基隆地區指揮的台灣自來水公司總經理李嘉榮表示，目前基隆市的信義區、中正區高地水壓明顯不足，台水公司調度48輛水車，國防部和台積電也支援水車，協助高地社區和管線末端社區的自來水運補作業。

李嘉榮說，特別是國防部支援的消防水車，後續會動員50輛以上前來支援，台積電今天也出動8輛水車，台水公司也做有相關因應規劃，希望讓各社區不至於缺水太久。

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民進黨基隆市長參選人、立委蔡適應表示，基隆的水情依然嚴峻，台積電的水車今天主要支援中正區最大的2萬8000噸水塔，6軍團關渡指揮部的消防水車則支援各高地社區，水利署和台水公司會統一指揮調度，期盼颱風可以帶來降雨，紓解基隆水情。

台水公司第1區管理處表示，貢寮堰水位已來到歷史新低點，為增加原水供應，台水公司多日來沿雙溪溪巡溪而上積極尋找水源，並以深潭取水利用抽水機及虹吸引水原理汲水，匯集到貢寮堰供後續淨水處理，另外，基隆市中正、信義高地區共設置55處供水站，每日也會派員檢測水質，為民眾用水安全把關。（編輯：方沛清）1110831