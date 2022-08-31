亞利桑納州長將訪蔡總統 交換高科技產業意見

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（中央社記者葉素萍台北31日電）總統府發言人張惇涵今天表示，總統府誠摯歡迎美國亞利桑納州州長杜希（Doug Ducey）率團來訪，總統蔡英文預計將在9月1日上午，於總統府接見訪問團。雙方將就深化台美關係，以及高科技產業及相關領域的產學合作交換意見。

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張惇涵表示，此行為杜希自2015年上任後首度訪台；這也是繼上週印第安納州州長侯康安（Eric Holcomb）率團訪台後，兩週內再度迎接美國州長來台訪問，充分展現美國各州對於促進台美合作交流的高度重視。

張惇涵說，此行訪團成員還包括，亞利桑納州商務廳廳長華姍（Sandra Watson）、工商協會會長賽登（Daniel Seiden）、以及商務廳副廳長梅塔（Megan Maestas）等。期盼透過此次交流，促進台灣與亞利桑納州在學術、科技及半導體產業等領域，有更廣泛的合作，並進一步促進台美經貿交流與發展。（編輯：蘇龍麒）1110831