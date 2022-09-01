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立委新會期報到 洪孟楷蟬聯2次最早抵達

2022/9/1 10:02（9/1 10:51 更新）
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立法院第10屆第6會期1日報到，國民黨立委洪孟楷拔得頭籌，蟬聯2個會期最早報到；洪孟楷表示，新會期他趕快來報到，代表監督政府一刻也不能等待，將積極替台灣人民發聲。中央社記者郭日曉攝 111年9月1日
立法院第10屆第6會期1日報到，國民黨立委洪孟楷拔得頭籌，蟬聯2個會期最早報到；洪孟楷表示，新會期他趕快來報到，代表監督政府一刻也不能等待，將積極替台灣人民發聲。中央社記者郭日曉攝 111年9月1日
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（中央社記者郭建伸台北1日電）立法院第10屆第6會期今天報到，國民黨立委洪孟楷拔得頭籌，蟬聯2個會期最早報到。談及對新會期的期許，洪孟楷表示，執政黨與人民距離太遙遠，在野黨將嚴格監督總預算、數位發展部和疫苗採購價格等議題。

立法院新會期今天報到，洪孟楷天還沒亮就抵達立法院，其次依序抵達的是國民黨立委葉毓蘭、民進黨立委陳歐珀、時代力量立委陳椒華及台灣民眾黨立委邱臣遠。

立法院上午8時響鈴後，議事人員開啟會議室大門，一早抵達的立委便魚貫而入，完成報到程序。

洪孟楷受訪表示，過去3個月立法院因休會沒有開會，近來發生台灣民眾柬埔寨打工受騙、疫情變化、數位中介法、警械使用條例等爭議，但執政黨反應慢半拍，甚至攻擊在野黨民意代表和網紅，而不是反省改進，他批評執政黨與人民距離太過遙遠。

洪孟楷表示，在野黨這會期將嚴格把關中央政府總預算、數位發展部和疫苗採購價格等議題，今天新會期他趕快來報到，代表監督政府一刻也不能等待，將積極替台灣人民發聲。

談及台南殺警案，曾任警察大學教授的葉毓蘭受訪表示，台南市警力仍嚴重不足，除了警械使用條例應儘速三讀修正通過，這會期也會著力在警察法的人力配置及外役監條例等修法。

陳歐珀表示，11月26日將舉行九合一選舉及修憲複決，政府必須嚴查賄選、重懲買票，司法單位對賄選案也應能速審速決，即時遏止選舉歪風。

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陳椒華表示，以往中央政府總預算都要年底才能審查完，時代力量黨團呼籲應提早至9月6日開議，避免總預算無法在會期中審查完竣。她也呼籲，開議後應立即審查警械使用條例及外役監條例，並要求行政院說明數位中介服務法草案爭議及府院高層是否介入NCC鏡電視案。

身兼民眾黨團總召的邱臣遠表示，新會期黨團將聚焦社會安全、國防安全、交通安全、經濟繁榮、環境永續、勞權保障及居住正義等7大面向並提出相關修法，要求行政院盡速送出政院版法案，立法院才能積極排審。（編輯：郭無患）1110901

立法院新會期1日報到，國民黨立委洪孟楷（左起）拔得頭籌，天還沒亮就抵達立法院，其次依序抵達的是國民黨立委葉毓蘭、民進黨立委陳歐珀、時代力量立委陳椒華及台灣民眾黨立委邱臣遠。中央社記者郭日曉攝 111年9月1日
立法院新會期1日報到，國民黨立委洪孟楷（左起）拔得頭籌，天還沒亮就抵達立法院，其次依序抵達的是國民黨立委葉毓蘭、民進黨立委陳歐珀、時代力量立委陳椒華及台灣民眾黨立委邱臣遠。中央社記者郭日曉攝 111年9月1日
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