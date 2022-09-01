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蔡其昌：中市府對捷運無作為 不想做就叫中央買單

2022/9/1 11:14
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（中央社記者趙麗妍台中1日電）民進黨台中市長參選人蔡其昌今天表示，捷運發展要好就要形成網絡，市府對捷運發展無作為，想做的政策才自己負擔，不想做的就叫中央買單，大慶到烏日站鐵路高架化無進度。

蔡其昌今天出席第八屆台灣觀光發展論壇，會前他接受媒體聯訪，有關大慶到烏日站鐵路高架化沒有進度，而遭到鐵路隔絕的台中捷運綠線九張犁站，日運量也一度僅剩下23人。

蔡其昌表示，盧市府4年來對捷運的發展，沒有魄力也沒有決心，甚至前台中市長林佳龍時代規劃的海線雙軌高架、台中環線、大慶到烏日站的高架，市長盧秀燕完全沒有作為。

他說，林佳龍承諾地方政府該負擔的經費，但盧秀燕不出這筆錢，導致建設4年來毫無進度、無法推動，一再要求中央全額負擔，事實上就是不做；盧秀燕想做的政策就自己負擔，不想做的就叫中央買單，但重大建設均需要中央補助款、地方配合款。

蔡其昌強調，中央地方不論任何建設都有一定比例的分擔，蓋學校、活動中心都是，她不做的事情又要推給中央、要中央全額負擔，造成破局，盧秀燕根本無心在交通重大建設上。

他舉例，台中捷運九張犁捷運站，因住宅區都在對面，烏日區九德里的居民根本無法穿越鐵路，這個捷運站怎麼可能營運會好，盧秀燕也沒有提出解決方法。

蔡其昌承諾，如果他當選市長，6年內要讓大慶到烏日段高架完成，他願意跟中央合作，負擔市府該負擔的配合款，把問題解決，活絡車站、提升營運效益。

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對此，台中市政府交通局長葉昭甫表示，山海環線計畫在盧秀燕上任後，維持林佳龍時期方案、經費未變動，計畫內容包含山線高架延伸烏日、海線雙軌暨部分高架化及甲后線，並已依交通部審查意見提送修正報告5次。

他說，考量山海環線為台鐵系統，屬於國有財產，未來產權及營運收益等皆歸屬於中央，爭取比照台中都會區鐵路高架捷運化計畫，由中央專案全額補助興建，合情、合理也合法。（編輯：陳仁華）1110901

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