樹林競總成立 林佳龍：新北市有望政黨輪替

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民進黨新北市長參選人林佳龍（前左）樹林競選總部1日在黨籍立委蘇巧慧（前右2）樹林服務處成立，接受聯訪被問到正國會與蘇系是否團結，兩人擊拳相互加油。中央社記者黃旭昇新北攝 111年9月1日

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（中央社記者黃旭昇新北1日電）民進黨新北市長參選人林佳龍樹林區競選總部今天成立，林佳龍表示，新北市這次很有希望能夠政黨輪替，以往民進黨希望在新北執政的心願將由他實現。

林佳龍樹林區競選總部今天上午在民進黨立委蘇巧慧樹林服務處成立，他與蘇巧慧、多名黨籍市議員參選人一起出席。

對於媒體詢問民進黨正國會與蘇系的互動，林佳龍指出，新北市這次很有希望能夠政黨輪替，以往民進黨希望在新北執政的心願將由他實現；且蘇巧慧為競總副主委與文宣群召集人，選舉都靠蘇巧慧了。

蘇巧慧表示，詢問正國會與蘇系是否會團結，聽到這問題會噗呲一笑。這次新北市是空前無敵的團結，唯一的希望就是希望新北大翻新，加速前進。新北市府對中央撥款的建設，執行效率不佳，應由林佳龍實現樹林為觀光城的願景。

在政見上，林佳龍說，台鐵樹林火車站應該要立體化，讓交通四通八達，包括火車、捷運、公車與公共自行車，一起打造複合式公共運輸路網與載具。樹林可成為鐵道觀光的入口與樞紐，鐵道文化是觀光吸引人的焦點。

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林佳龍表示，希望把鐵道、河道、自行車道透過智慧交通串連以暢行無阻，讓樹林成為未來重要的大漢溪以南的重要門戶，觀光客透過樹林的門戶進入首都圈，讓食、宿、遊、購、行，樣樣都行。

民進黨市議員參選人廖宜琨、蘇錦雄、曾進益、彭一書、高乃芸、林銘仁、卓冠廷等人也提出期許與政見，希望加速推動柑園產業園區、興建多功能原住民集會活動中心、加速捷運萬大樹林線進度、興建樹林堤外便道及增加土樹三鶯區的醫療資源等。（編輯：戴光育）1110901

民進黨新北市長參選人林佳龍（後左3）樹林競選總部1日在黨籍立委蘇巧慧（後右3）樹林服務處成立，圖為林佳龍與新北市議員參選人卓冠廷（前中）等人合影。中央社記者黃旭昇新北攝 111年9月1日