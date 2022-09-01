謝福弘登記選苗栗縣長 指國民黨提名是明媒正娶

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國民黨苗栗縣長參選人謝福弘（前左3）1日由前縣長傅學鵬（前左2）、劉政鴻（前右2）及立委徐志榮（前左）、陳超明（前右）陪同，前往選委會辦理登記。中央社記者管瑞平攝 111年9月1日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣1日電）國民黨苗栗縣長參選人謝福弘今天由前縣長傅學鵬、劉政鴻等人陪同辦理登記。謝福弘說，他是經黨提名「是明媒正娶的候選人」，若當選「勤政、清廉、愛民」是主政最大目標。

2022苗栗縣長選舉，謝福弘於6月底經國民黨中央提名後，獲得劉政鴻、傅學鵬等人支持。苗栗縣議長鍾東錦將於明天登記參選，並預告有「神秘人物」陪同。

對於鍾東錦明天若登記參選是否會祭出黨紀處分，國民黨苗栗縣黨部主委劉政鴻表示，「還不知道，中央還沒指示」。

謝福弘指出，他是經黨提名「是明媒正娶的候選人」，大家都清楚誰是正藍軍。

傅學鵬指出，選舉就像選媳婦、選女婿，謝福弘過去擔任水利會長，兢兢業業、行政資歷完整，非常善良，呼籲選民「要投好的人、投善的人，就要投謝福弘」。

謝福弘表示，民主政治可貴之處，就是大家都可以參選，所以還是祝福，兄弟登山各自努力。對於選票衝擊是多少難免，但他有信心爭取全縣縣民認同，「在越艱苦的選戰，會贏得更光榮」。

謝福弘上午與支持者在國民黨苗栗縣黨部集結出發，步行前往位於苗栗縣中正堂的選委會辦理登記作業，除了劉政鴻、傅學鵬，還有徐志榮、陳超明以及縣議員鄭碧玉、鄭秋風、鄭聚然、黃芳椿、苗栗市長邱鎮軍、後龍鎮長朱秋隆、公館鄉長曾美露、大湖鄉長胡娘妹、泰安鄉長劉美蘭等人陪同。

他表示，被提名以來2個月時間，快速獲得選民支持，內心很感動，他起步較晚，希望大家當他的分身幫忙拉票，打出一場漂亮勝仗。

他若主政會秉持「勤政、清廉、愛民」為最大目標，並推動科技農業、樂齡與關懷照顧等10大幸福建設計畫，讓苗栗邁向幸福家園。（編輯：戴光育）1110901