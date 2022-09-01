民團憂公幼泡沫化 籲暫停增置盤整數量

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（中央社記者王揚宇台北1日電）全國教育產業總工會今天召開記者會指出，有會員教師反映多地公立幼兒園招生不佳，也有非營利及準公共幼兒園夾殺公幼情況，為避免公幼泡沫化，呼籲政府暫停增置公立、非營利幼兒園，暫停準公共化幼兒園加入。

全國教育產業總工會指出，在盤整公幼數量後，依不同地區的需求來重新調整增設量，並期許現有人力資源和硬體設備量能可有效運用，建議將就學補助等預算編列改為降低生師比，減少超額等問題，全面提升幼教品質。

全國教育產業總工會理事長林碩杰等人今天在立法院召開「非營利幼兒園+準公共幼兒園『夾殺』公幼？」記者會，提出上述主張。

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林碩杰指出，檢視6月到8月公幼學生人數變化，新北市部分，6月學生缺額為1539人，到8月變為1628人；台中市6月公幼學生缺額2160人，8月變2407人，台南市的缺額則持續增加，到8月是2895人，至於另外三都系統未開放。

林碩杰說，這樣的數字告訴大家，很明顯公幼的學生被搶走了，部分學生甚至到公幼報到後被轉走。為避免公幼泡沫化，呼籲政府暫停增置公幼、非營利幼兒園，也暫停準公共化幼兒園加入，重新盤整公幼數量及（編輯：郭無患）1110901