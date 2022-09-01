高市議員選舉 民眾黨柯爸柯媽陪登記、藍綠喊拚過半

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民進黨多名高雄市議員參選人1日在高雄市選委會前舉行聯合造勢，展現議會席次力拚過半、支持現任市長陳其邁高票連任的決心與氣勢。中央社記者蔡孟妤攝 111年9月1日

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（中央社記者蔡孟妤高雄1日電）民眾黨6名高市議員參選人今天登記參選，黨主席柯文哲父母到場助陣；民進黨多名議員參選人舉行聯合造勢，國民黨多名議員參選人也完成登記，均盼能搶下議會過半席次。

民眾黨高雄市議員參選人莊貽量、陳惠君、劉家榮、李佳玲、陳妙真及李建輝，今天在「柯爸」柯承發、「柯媽」何瑞英等人陪同下登記參選，柯媽表示，民眾黨推出人選都很優秀，希望能獲得民眾支持。

民眾黨不分區立委張其祿說，這次大選，民眾黨訴求一個改變的機會，台灣需要改變，希望高雄市民給民眾黨一個機會，也期許推派的參選人能有好表現。

民眾黨高雄市黨部主委馮啟彥說，雖然民眾黨沒有推出高雄市長人選，但這意味民眾黨更能秉持中立立場監督市政，希望高雄市議會今年可以成立民眾黨黨團。

民進黨高雄市議員參選人林富寶、林慧欣、黃明太、黃偵琳、張勝富、邱俊憲、簡煥宗、康裕成、何權峰、郭建盟、黃彥毓等20多人，今天也到高雄市選委會前聯合造勢。

康裕成表示，民進黨跨選區、跨世代、跨派系、跨團隊團結一起組成「守護高雄、拚過半」大聯盟，「高雄隊」再次集結，不分老幹新枝，要向市民爭取認同，展現議會席次拚過半、支持現任市長陳其邁高票連任的決心。

據統計，民進黨高雄市議員參選人已全數完成登記，今天聯合造勢活動，也是民進黨內初選後首場跨派系整合的選舉活動。

國民黨高雄市議員參選人李雅靜、黃香菽、鍾易仲、蔡武宏、張惟晴、白喬茵等人，今天也完成登記參選，其中李雅靜還身穿「仙女裝」，頭戴皇冠、手持仙女棒，高喊「點亮鳳山，鳳山亮起來」，相當搶眼。（編輯：陳仁華）1110901

民眾黨高雄市議員參選人1日在黨主席柯文哲的父母、「柯爸」柯承發（前左5）及「柯媽」何瑞英（前左6）等人陪同下，到高雄市選委會完成登記參選。（民眾黨提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年9月1日