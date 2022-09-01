蔡總統獲邀於捷克公元兩千論壇台灣講座演說

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（中央社記者黃雅詩台北1日電）捷克「公元兩千論壇」今天更新議程，將總統蔡英文、外交部長吳釗燮納入最新講者名單，兩人獲邀於2日的一場台灣講座專論「烏克蘭遭侵略後的台灣保衛戰」及閉幕式發表演說。

公元兩千論壇（Forum 2000）是1996年由捷克故總統哈維爾（Václav Havel）發起的全球民主論壇，是歐洲地區推廣民主理念最重要的論壇之一。今年以視訊或實體參與論壇的重量級講者包括烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky ）、捷克總理費亞拉（Petr Fiala）與德國、西班牙、芬蘭等多國外長。

蔡總統與吳釗燮過去兩年都曾受邀在公元兩千論壇發表視訊演說，今年是第3度獲邀。

今年論壇會議期間自8月31日到9月2日，蔡總統與吳釗燮可望參與2日最後一天的議程。其中首場講座主題是「烏克蘭遭侵略後的台灣保衛戰」（DEFENDING TAIWAN AFTER THE INVASION OF UKRAINE）。

以台灣為主題的講座描述，中國國家主席習近平領導下的中國，不斷威脅侵略台灣，就像俄羅斯對烏克蘭的所作所為，美國聯邦眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）訪台，中國即藉故發動封鎖台灣的軍演。

講座描述指出，台灣是民主國家，如果北京侵略、併吞台灣，國際和平、安全及民主將受到嚴重損害，世界民主國家和全球公民社會應討論如何阻止這種侵略並保護台灣的民主。

大會今年的「國際勇氣與責任」獎，特別頒發給中國公民記者張展。她因追蹤報導中國武漢疫情真相，被中國政府逮捕判刑，目前仍在獄中，獎項由長期關注中國人權的旅美學者蕭強代領。

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捷克總理費亞拉（Petr Fiala）在開幕致詞強調，烏克蘭遭到侵略，不只是烏克蘭的問題，更攸關全球體系，如果烏克蘭被侵略，世上沒有人是安全的，想想台灣、想想中亞和非洲，全球民主夥伴應加強合作，共同對抗威權體制。

外交部發言人歐江安向中央社表示，為彰顯台灣對民主價值及台捷雙邊關係的高度重視，自1998年起，該論壇每年都邀請台灣指派國內具代表性人士及學者與會。有關台灣相關場次、出席者，外交部將適時對外說明。（編輯：郭無患）1110901