蔡培慧拜票提政見 促增南投茶鄉價值推樂齡環境

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民進黨南投縣長參選人蔡培慧（前左）1日到鹿谷鄉掃街，她說，南投有人口老化、外移、少子女化危機，需打造樂齡環境照顧長輩。中央社記者蕭博陽南投縣攝 111年9月1日

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（中央社記者蕭博陽南投縣1日電）民進黨南投縣長參選人蔡培慧今天到鹿谷鄉拜票，她說，南投有人口老化、外移、少子女化危機，需打造樂齡環境照顧長輩；另將打造品牌力、建立評比系統，提升鹿谷茶鄉價值。

蔡培慧進行「百里前行、南投升級」徒步掃街暨政見宣講，她今天抵達母親的娘家鹿谷鄉，完成南投縣13鄉鎮市徒步拜票。

出身鹿谷鄉的民進黨立委林靜儀特地回老家支持蔡培慧，林靜儀呼籲在外求學、工作的南投人年底要回家投票，讓認真擘劃南投新局的蔡培慧當選。

蔡培慧表示，沿著鹿谷鄉中正路拜票，看到多家藥局肩負社區長輩領取慢性處方箋藥物、保健諮詢等功能，百里前行徒步掃街不只展現選舉志在必得，也不只是拜票，更是用實際行動深入村里、傾聽鄉親心聲，為大家解決問題，讓南投人不再悲觀看待家鄉。

高齡社會，蔡培慧說，這是不可逆趨勢，尤其南投縣面臨人口老化、外移、少子女化危機，照顧老人家需要更多細節規劃、打造樂齡安老環境，包括充實長照據點的樂齡體適能環境、長照課程及體適能運動分齡設計、長照站設冷氣等政見。

鹿谷鄉是知名茶鄉，蔡培慧表示，可惜缺乏整體先進的行銷策略，她若當縣長，將發揮農業專業協助茶鄉業者整合冷鏈物流、農業加工加值、商品設計、品牌行銷，由縣政府輔導打造品牌力，讓南投茶葉像葡萄酒評分系統，建立風味、產區、年分來提升茶鄉價值。

林靜儀指出，非常感動與同是鹿谷女兒的蔡培慧相約回家鄉拜票，很多南投青年在國中畢業後外出求學、工作落腳，這些青年不是不想在南投生活，而是家鄉找不到就業機會。

她表示，如今有出身農村、農業專業博士、重視教育、積極媒合產業及新創基地進駐南投的蔡培慧，年底縣長選舉，攸關未來30年南投縣能否成功升級。

林靜儀說，在外打拚的南投人若要改變家鄉現況，一定要返鄉投票，還要盡力回家說明選擇優質地方首長的重要性，期待會做事、了解中央政策及地方需求的蔡培慧勝選，中央與地方連一線，全力衝刺南投發展。（編輯：戴光育）1110901