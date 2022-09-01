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德國之聲專訪 吳釗燮：台灣人會勇敢為國家主權而戰

2022/9/1 21:14
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（中央社記者黃雅詩台北1日電） 外交部長吳釗燮昨天接受「德國之聲」專訪，他強調，烏克蘭勇敢捍衛國家及民主，鼓舞了台灣，若中國一旦對台灣進行侵略，台灣人民也會勇敢地為國家、為主權、為土地、為民主生活方式而戰。

吳釗燮表示，台灣清楚瞭解，保衛台灣是自己的職責，台灣感謝美國對台提供防衛性武器的安全承諾，「但如果我們自己沒有展現自我防衛的決心，就沒有權利要求其他國家援助台灣」；政府已提高軍事預算，將會繼續加強自我防禦能力。

外交部晚間發布新聞稿指出，吳釗燮專訪今天以「中國軍演透露出未來可能侵台的劇本」為題，在「德國之聲」網站及多元平台刊出。

吳釗燮表示，中國軍演環繞台灣周邊海空域，無視長久以來台海中線默契，企圖將台灣海峽納入其內海，破壞印太區域安全、和平及穩定，挑釁意味十足且非常危險；但中國野心絕不止於台灣，還損害世界各國在印太區域及全球的利益，民主陣營應挺身阻止威權主義擴張。

吳釗燮強調，「維持現狀」是台灣的一貫政策，也符合各方最大利益。中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，中國對台灣也未有管轄權，這就是「現狀」，只有台灣人民有權決定台灣的未來。

吳釗燮表示，中國以美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台為藉口，發動大規模軍演，但台灣不會屈服於中國壓力，中國也無法阻止台灣結交更多朋友，以及國際友人持續來台灣展現支持。

吳釗燮指出，今年2月爆發俄烏戰爭的部分遠因之一，就是2014年俄國攻占克里米亞時，國際社會未能即時採取一致作為予以反制。烏克蘭遭受俄羅斯威權政權侵略，人民勇敢捍衛國家及民主，鼓舞了台灣人民；若中國一旦對台灣進行侵略，台灣人民也會勇敢地為國家、為主權、為土地、為民主生活方式而戰。

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吳釗燮表示，台灣政府及人民清楚瞭解，保衛台灣是自己的職責。台灣感謝美國對台提供防衛性武器的安全承諾，但如果台灣自己沒有展現自我防衛的決心，就沒有權利要求其他國家援助台灣。政府已提高軍事預算，將會繼續加強自我防禦能力。

吳釗燮表示，中國剝奪香港人民的自由，在東海和南海周邊的擴張行動，與索羅門群島簽署安全協定，以及在柬埔寨、緬甸、巴基斯坦、斯里蘭卡，乃至於吉布地等地建立港口據點，都值得國際社會警惕；台灣絕對不會是中國威權擴張的最後一個目標，民主國家應該團結，阻止威權主義的擴張。（編輯：林克倫）1110901

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