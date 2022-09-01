無人機頻擾金門 邱垂正：堅定捍衛主權不退縮

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為增進港澳學生對台灣多元社會與文化的認識，陸委會辦理「港澳學生金門體驗營」今年已邁入第7屆，陸委會副主委兼發言人邱垂正（2排左5）1日晚間專程趕到金門出席營隊活動，歡迎港澳學生造訪。（大陸委員會提供）中央社 111年9月1日

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（中央社金門縣1日電）陸委會發言人邱垂正今天表示，中國頻繁以民用無人機近距離侵擾金門海域上空，升高台海緊張情勢，台灣不挑釁不退縮，堅定捍衛國家主權安全，堅守民主自由防線，維護台海和平現狀。

為增進港澳學生對台灣多元社會與文化的認識，陸委會辦理的「港澳學生金門體驗營」，今年邁入第7屆，分2梯次辦理，有60名港澳學生參加6天5夜的活動。

邱垂正今晚出席營隊活動致詞表示，中國近期持續加大對台文攻武嚇等複合式施壓，包括頻繁以民用無人機近距離侵擾金門海域上空，升高台海及區域的緊張情勢，台灣作為區域負責任的一方，冷靜不躁進、理性不挑釁，但也不會退縮，將會堅定捍衛國家主權和安全，堅守民主自由防線，致力維護台海和平現狀。

針對近年香港情勢，邱垂正說，政府撐香港的決心堅定，會持續與國際社會對愛好民主自由的港人伸出援手；近年政府已研修包括「香港澳門居民來台就學辦法」等港澳相關法規，給予港人實際的支持與協助。

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邱垂正說明，台灣是港澳學子海外求學的熱門選擇，目前在台就學的港澳生有1萬1000多人，占僑生及港澳生總數4成多；為鼓勵優秀的港澳學生畢業後能留台貢獻所長，除了舉辦金門體驗營，並規劃辦理港澳學生職涯啟航培訓營等，協助瞭解台灣相關產業及政策法規，歡迎港澳學生報名參加。

第2梯次的「港澳學生金門體驗營」預定明天閉幕，邱垂正今天專程趕到金門，歡迎港澳學生來到充滿歷史、文化及人文情懷的金門，並說明政府的大陸及港澳政策。（編輯：黃世雅）1110901