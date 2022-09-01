論文遭指涉抄襲 謝國樑：都有註明出處願主動釐清

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（中央社記者沈如峰基隆1日電）政治評論員張銘祐在臉書貼文，點名中國國民黨基隆市長參選人謝國樑的論文涉抄襲。謝國樑回應，論文都有註明出處，若要釐清事實就須送政治大學，他樂意主動與學校聯繫釐清。

張銘祐在臉書表示，他以iThenticate抄襲比對系統，檢視謝國樑論文的相似度指數高達44%，再用Turnitin抄襲比對系統，謝國樑論文的相似度指數也高達47%，「國樑兄，你怎麼畢業的？」

張銘祐表示，他看完謝國樑的論文後，沒想到有的內容都是法務部的新聞稿，有的又是自由時報的評論，論文第一章幾乎都是大量、全文、全段落地引用其他文章拼裝出來。

謝國樑透過媒體群組回應，抄襲的本質在於引用時沒有註明出處，他整部論文都有註明出處，且他用具權威性的「Symskan文獻相似度檢索服務」，針對他政大碩士論文跑出來的數據，原創有82%，相似度只有18%。

他強調，對方若要指控，應出來當面好好講，「把一切抄襲的本質都分析清楚」，而不要貼個臉書斷章取義。（編輯：謝雅竹）1110901