更多編輯台推薦新聞：
影片／大谷翔平再寫歷史 單季10勝30轟大聯盟第一人
運動

影片／大谷翔平再寫歷史 單季10勝30轟大聯盟第一人

中央社新書「記者在現場」 揮灑理性客觀外的熱血
文化

中央社新書「記者在現場」 揮灑理性客觀外的熱血

影片／上火星更近一步 「毅力號」可像小樹般製造氧
科技

影片／上火星更近一步 「毅力號」可像小樹般製造氧

3步驟擋iPhone防疫詐騙簡訊 王必勝：官方網址寫法僅一種
生活

3步驟擋iPhone防疫詐騙簡訊 王必勝：官方網址寫法僅一種

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

論文遭指涉抄襲 謝國樑：都有註明出處願主動釐清

2022/9/1 22:40
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈如峰基隆1日電）政治評論員張銘祐在臉書貼文，點名中國國民黨基隆市長參選人謝國樑的論文涉抄襲。謝國樑回應，論文都有註明出處，若要釐清事實就須送政治大學，他樂意主動與學校聯繫釐清。

張銘祐在臉書表示，他以iThenticate抄襲比對系統，檢視謝國樑論文的相似度指數高達44%，再用Turnitin抄襲比對系統，謝國樑論文的相似度指數也高達47%，「國樑兄，你怎麼畢業的？」

張銘祐表示，他看完謝國樑的論文後，沒想到有的內容都是法務部的新聞稿，有的又是自由時報的評論，論文第一章幾乎都是大量、全文、全段落地引用其他文章拼裝出來。

謝國樑透過媒體群組回應，抄襲的本質在於引用時沒有註明出處，他整部論文都有註明出處，且他用具權威性的「Symskan文獻相似度檢索服務」，針對他政大碩士論文跑出來的數據，原創有82%，相似度只有18%。

他強調，對方若要指控，應出來當面好好講，「把一切抄襲的本質都分析清楚」，而不要貼個臉書斷章取義。（編輯：謝雅竹）1110901

謝國樑
謝國樑：若當選市長將導入中元祭更多文化元素 蔡適應推原民政見3支箭 謝國樑3願景拚在地就業
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族