陳時中要大巨蛋公開透明 蔣萬安：疫苗採購才黑箱

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

立法院新會期報到，國民黨台北市長參選人、立委蔣萬安（右）2日上午前往立法院辦理報到。中央社記者鄭清元攝 111年9月2日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭建伸台北2日電）台北市長柯文哲爆粗口批評民進黨台北市長參選人陳時中要求大巨蛋公開透明。國民黨台北市長參選人蔣萬安今天表示，柯文哲談話有點粗但有道理，大巨蛋檔案已公開，反倒是陳時中封存疫苗採購合約30年。

立法院第10屆第6會期昨天開始報到，蔣萬安今天上午赴立法院報到，並在會前接受媒體訪問。

談及新會期目標，蔣萬安表示，這會期是預算會期，他將持續監督中央政府總預算，並在立法院社會福利及衛生環境委員會看緊民眾荷包，推動親職假、溫室氣體減量及管理法、外役監條例、警械使用條例等法案修法。

陳時中曾針對大巨蛋案提3項保證，要公開透明歷次協商；柯文哲昨天在台北市議會備詢被問及此事，表示全部檔案都公布，且一度爆粗口回擊。

蔣萬安表示，他昨天有看到柯文哲的談話，雖然有點粗但有道理，因為大巨蛋檔案都有公開，反倒是陳時中封存疫苗採購合約30年。

蔣萬安也批評，對陳時中來說所謂的公開透明，就是要黑箱封存30年。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

國軍昨天在金門獅嶼上空擊落不明民用空拍機，媒體詢問是否適當。蔣萬安表示，捍衛領空是絕對的立場，國軍依照相關規範應有作為，共軍這樣侵擾沒必要，也只會增加兩岸緊張情勢，呼籲對岸有所節制。

此外，前聯電董事長曹興誠今天召開國際記者會時，批評中天新聞台是「匪台」，拒答中天記者的提問。蔣萬安表示，昨天是9月1日記者節，應尊重每位記者發言提問權利。（編輯：蘇龍麒）1110902