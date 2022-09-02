高雄市長選舉第4人 無黨籍曾尹儷登記參選

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無黨籍曾尹儷（前左2）2日上午到高雄市選委會繳交新台幣150萬元保證金，成為登記參選高雄市長第4人，她表示，自己是小民、基層代表，希望能表達基層民眾的另種聲音。中央社記者曾以寧攝 111年9月2日

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（中央社記者曾以寧高雄2日電）年底選舉登記參選今天最後一天，無黨籍的曾尹儷上午到高雄市選委會繳交新台幣150萬元保證金，成為登記參選高雄市長第4人，她表示將以政府治理專業重整市府，還權於民。

年底九合一選舉候選人登記到今天，高雄市選委會一早就有李眉蓁、吳利成、吳益政等多名高雄市議員參選人前往登記。無黨籍曾尹儷上午10時許到場登記參選高雄市長，成為繼政治素人鄭宇翔、民進黨陳其邁、國民黨柯志恩後，第4名登記參選的市長候選人。

曾尹儷現場接受媒體聯訪說，參選是要證明高雄絕對不是只有藍綠，提供市民第3種選擇。高雄市民有自己的想法和判斷力，推翻民進黨20年執政，換上新市長後又可以因為新市長的背信罷免掉，不能永遠只有2組參選人，自己是小民、基層代表，希望能表達基層民眾的另種聲音。

曾尹儷表示，自己擁有美國公共管理博士學位，碩士研究公共政策、博士是政府治理，是4名候選人中唯一有政府治理專業的，所以希望貢獻專業，進入市府重整市政府的公務文化心態，還權給民眾、讓市民有更多權力、參與公共政策規劃跟決策，讓高雄市成為真正開放的社會，讓民眾可以真正做「頭家」。

談及決定參選的心路歷程，曾尹儷說，真的非常天人交戰，一般市井小民要拿出這150萬元非常不容易，也有很多人認為這個社會很難改變，但她身為高雄人，從美國回來就是想要在高雄盡一己之力，或許不能成功，但是總要有人走出第一步，告訴市民有決心的人，就有資格參選高雄市長。

曾尹儷現場繳交150萬元保證金、完成登記參選手續。她表示，會勾選「辯論」，辯論內容將專注在政府治理專業領域。（編輯：郭諭儒）1110902