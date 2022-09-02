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柯志恩登記參選邀直球對決 陳其邁：我們也勾辯論

2022/9/2 13:44（9/2 14:26 更新）
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國民黨高雄市長參選人柯志恩登記參選，在政見發表會欄勾選「辯論」。尋求連任的市長陳其邁（前中）2日接受媒體聯訪回應，選舉中政策辯論是常態，現以市政優先「我們也是勾辯論，謝謝」。中央社記者洪學廣攝 111年9月2日
國民黨高雄市長參選人柯志恩登記參選，在政見發表會欄勾選「辯論」。尋求連任的市長陳其邁（前中）2日接受媒體聯訪回應，選舉中政策辯論是常態，現以市政優先「我們也是勾辯論，謝謝」。中央社記者洪學廣攝 111年9月2日
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（中央社記者洪學廣高雄2日電）國民黨高雄市長參選人柯志恩昨天登記參選，在政見發表會欄勾選「辯論」。尋求連任的市長陳其邁今天回應，選舉中政策辯論是常態，現以市政優先「但我們也是勾辯論」。

柯志恩昨天在前立法院長王金平、高雄市議長曾麗燕及多名黨籍高雄市議員參選人陪同下，前往高雄市選委會登記參選高雄市長。柯志恩還準備一顆躲避球要送給陳其邁，希望不要閃躲質疑，她會選擇辯論直球對決，希望陳其邁接招。

對此，高雄市長陳其邁今天上午出席橋頭科學園區區段徵收工程祈福動土典禮，會前接受媒體聯訪回應，民主選舉中，政策辯論是常態。但民眾的困難跟市政需求是一刻都不能緩，因此現在還是以推動市政優先，全力衝刺市政建設。

對於媒體追問會不會接下柯志恩辯論要求，陳其邁則表示，「我們也是勾辯論，謝謝」。（編輯：郭諭儒）1110902

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