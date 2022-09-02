劉櫂豪批釋迦銷中國跳票 馬英九：是中央要做的事

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中國大陸禁止台灣釋迦輸入，立委劉櫂豪批前總統馬英九4年前的背書跳票；馬英九（前排左2）2日在台東受訪時回應，釋迦銷售中國大陸問題是中央政府要做的事。中央社記者盧太城台東攝 111年9月2日

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（中央社記者盧太城台東縣2日電）中國大陸禁止台灣釋迦進入，立委劉櫂豪批前總統馬英九4年前的背書跳票；馬英九回應，釋迦銷售中國問題是中央政府要做的事。

馬英九今天到台東陪同國民黨提名拚台東縣長連任的饒慶鈴登記，4年前馬英九也陪同饒慶鈴登記，當時馬英九接受媒體聯訪談到釋迦問題時強調「如果不是國民黨當縣長，水果賣不出去」、「藍軍在台東繼續執政，對農民非常重要」。

媒體今天問馬英九，中國去年9月禁止台灣釋迦進入，4年前的保證是否跳票。

馬英九回答，國防、外交、國際貿易，主管機關是中央政府，釋迦銷售中國問題是中央政府要做的事，怎麼會怪地方政府，行政院無能沒辦法改善兩岸關係才會發生這些問題，如不檢討，這問題還會持續下去。

民進黨徵召台東縣長參選人、立委劉櫂豪接受媒體聯訪表示，4年前馬英九來到台東，陪同饒慶鈴登記參選縣長，當時2人共同附和，唯有國民黨的人當選台東縣長，台東的鳳梨釋迦才可以出口到中國去。

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事實證明，這項政見已經跳票，馬英九及饒慶鈴必須為這項政見向農民誠摯的表達道歉。

劉櫂豪表示，中國政府是把台灣當成是一體的，不會管台東縣長到底是民進黨或是國民黨在當，這幾年台灣的主流民意，因為拒絕一個中國的九二共識，中國政府把水果和各項的農產品，當成是一種政治封鎖的工具。唯有團結一致，共同的打拚新出路，才是真正的幫助農民。（編輯：黃世雅）1110902