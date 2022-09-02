台僑盼速開放邊境 王必勝：穩健逐步開放

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（中央社記者黃雅詩台北2日電）海外僑界呼籲開放邊境的聲浪頻傳，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今天表示，隨著全球各國陸續開放邊境，旅外台僑也盼台灣鬆綁管制，但相較歐美，台灣疫情發生時間較晚，故無法像其他國家開放這麼快。

僑委會今天發布新聞稿指出，王必勝應邀與僑務委員會委員長童振源直播對談防疫政策，王必勝強調「並不是不開放，而是穩健逐步開放」，指揮中心將持續觀察疫情走向，在過了疫情高峰後的適當時機，會加快腳步往「0+7」方向規劃，並參考鄰國防疫政策放寬入境管制。

王必勝表示，為便利僑胞返國，將從「研議開放簽證限制」、「調升入境總量人數」、「優化機場入境流程」、「入境檢疫措施放寬」等處著手改善。

針對僑胞關切的邊境管理政策，王必勝說，將研議開放簽證限制。免簽入境尚未恢復，尤其是歐美地區辦理簽證時間較長，指揮中心已陸續與各部會討論，研議開放簽證限制。

王必勝表示，將持續調升入境總量人數，指揮中心在8月22日調升入境總量人數為每週5萬人次，將持續盤整機場及防疫旅館量能，在疫情可控制的範圍下，適時調整邊境管制措施，讓更多旅外國人能夠返台。

王必勝指出，將優化機場入境流程，機場防疫工作包括檢疫審單、相關衛教與發放快篩、行李處理、唾液篩檢及防疫車隊等流程，這些程序不能省略，但都有優化與改善空間，希望縮短入境旅客等待的時間。

對於放寬入境檢疫措施，王必勝說，指揮中心日前宣布，自9月1日起，入境檢疫措施維持3天居家檢疫及4天自主防疫，後4天自主防疫檢疫處所調整為「1人1室」。

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另外，王必勝表示，新一波疫情正處於上升階段，必須考量台灣醫療量能，不只要照顧確診病患，也要照護一般患者，雖然這次變異株致死率較低，仍會造成醫療量能緊繃，及脆弱族群的傷害。

王必勝指出，台灣在2年8個月防疫期間，共歷經2次疫情高峰，從清零政策邁向與疫情共存，在近期變種病毒傳播蔓延下，指揮中心在一週前確認Omicron亞變異株BA.5本土疫情升溫，開始進入下一波流行期，預估將在9月中下旬達到高峰，這波疫情也可能造成低度社區流行，延燒到年底。（編輯：蘇志宗）1110902