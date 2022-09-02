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台北市長12人登記參選 23日前完成資格審查

2022/9/2 20:21
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（中央社記者陳昱婷台北2日電）2022年台北市長選舉候選人登記今天截止，共12人完成登記，史上最多。台北市選委會表示，將在9月23日前完成資格審查，若不符將退回150萬元保證金，並在11月10日公告候選人名單。

台北市第8屆市長選舉候選人登記今天落幕，5天來共有12人登記參選，包含民進黨參選人陳時中、國民黨參選人蔣萬安、無黨籍參選人黃珊珊，還有代表台灣動物保護黨的張家豪、台灣維新的蘇煥智、台澎黨的黃聖峰及無黨籍的童文薰、鄭匡宇、施奉先、唐新民、王文娟、謝立康。

台北市選舉委員會表示，此次為史上最多人登記參選市長的一次，可能與參選保證金從新台幣200萬元降為150萬元有關，不過9月23日前還會進行資格審查，若資格不符將把150萬元保證金全數退回。

選委會指出，資格審查完畢後，10月14日前將審定市長選舉候選人名單陳報中選會，並通知審查合格的候選人抽籤決定號次，接著在11月10日公告候選人名單，且會在11月23日前完成分送選舉公報及投票通知單。

此外，里長456個名額共884人登記參選，包含現任433人；議員61席次共118人登記參選，包含現任50人。（編輯：張銘坤）1110902

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