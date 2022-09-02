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陳建仁任特使 出席若望保祿一世榮列真福品大典

2022/9/2 20:35
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（中央社記者賴于榛台北2日電）教宗方濟各（Pope Francis）4日將在梵蒂岡主持先教宗若望保祿一世（Pope John Paul I）榮列真福品大典。總統府晚間指出，總統蔡英文特派前副總統陳建仁擔任特使，偕夫人出席大典，彰顯兩國友好緊密邦誼。

總統府發言人張惇涵今天透過臉書指出，特使團連同團員、隨員及隨扈共計6人，將於台灣時間今天深夜啟程，預計3日抵達梵蒂岡，展開為期9天，至9月11日的訪問行程。

張惇涵說，陳前副總統伉儷除出席9月4日的大典外，9月5日將參加聖索菲亞大教堂和平彌撒，並拜會教廷愛德服務部、國際明愛會，以及馬爾他騎士團等，就台灣投入國際人道關懷救助等相關議題，與教廷深入交換意見。

他表示，陳前副總統不僅是教廷宗座科學院第2位台灣籍院士，更是首位台灣籍理事，因此，此行將於7日至10日，出席教廷宗座科學院理事會議及院士會議，以及教宗方濟各接見全體院士活動。

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張惇涵說，陳前副總統在任內分別於2016年、2018年，及2019年3度出訪教廷，分別出席德勒莎修女（Mother Teresa）封聖典禮、先教宗保祿六世等人封聖典禮，以及英國紐曼樞機主教（John Henry Newman）等5位天主教先人封聖典禮，充分展現台灣與教廷互動緊密，邦誼友好穩固。

他表示，蔡總統除祝福陳前副總統伉儷訪問行程平安順利，期盼透過此行，持續深化台梵邦誼、持續守護台梵共同信仰的普世價值，並持續在科學合作及國際人道援助等各層面攜手努力。（編輯：林克倫）1110902

張惇涵
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