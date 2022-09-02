聯合國大會13日登場 外交部推影片「世界的幫手」

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影片來源：潮台灣Trending Taiwan

（中央社記者黃雅詩台北2日電）第77屆聯合國大會13日登場，外交部今天推出文宣影片「世界的幫手」，影片以「手」為主意象，呈現台灣多元文化及核心價值，呼籲聯合國珍視台灣善盡地球公民責任的努力，進而接納台灣。

外交部晚間發布新聞稿指出，「世界的幫手」（Taiwan's helping hand），片中的主角「手」，比劃出台灣享有民主、自由、平等，並串連台灣在對抗COVID-19疫情、氣候變遷，以及在人道救援、對抗威權脅迫、強化全球供應鏈所做的貢獻。

外交部指出，從聯合國永續發展目標（SDG）的目標3健康與福祉、目標7可負擔的潔淨能源、目標8合宜工作及經濟成長，目標9工業化、創新及基礎建設，目標10減少不平等、目標13氣候行動，目標16和平、正義及健全制度，到目標17全球夥伴關係，台灣不僅積極落實SDG各項目標，並與各國共同合作面對全球挑戰。

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影片也呼應本屆聯大主題「分水嶺時刻：因應錯綜挑戰之變革性解決方案」（A watershed moment: transformative solutions to interlocking challenges），凸顯每當世界需要協助時，台灣就樂願伸出援助之手，是國際社會良善的力量，呼籲聯合國正視台灣參與對協助達成全球永續發展目標的意義。

本短片除配製中、英文字幕外，外交部也將陸續製作日、德、法、西、葡、阿、烏、越、泰及印尼文等12種語言字幕向全球播放。除可透過外交部官方臉書粉絲專頁連結，也可在「潮台灣」YouTube頻道及「潮台灣」臉書專頁觀賞。（編輯：林克倫）1110902