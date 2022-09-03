外交部：吐瓦魯總理訪台將簽署警政及海巡協定

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（中央社記者游凱翔台北3日電）外交部今天表示，太平洋友邦吐瓦魯國總理拿塔諾今天至9日率團訪台，為展現禮遇與重視，總統蔡英文將軍禮及國宴歡迎；訪團 也將與內政部、海洋委員會簽署警政及海巡合作協定，在堅實基礎上深化邦誼。

外交部上午發布新聞稿表示，太平洋友邦吐瓦魯國總理拿塔諾（Kausea Natano）伉儷應台灣政府邀請，今天至9日率團來台國是訪問，外交部表達誠摯歡迎。

外交部指出，拿塔諾此行為2019年上任以來首度訪台，今年9月適逢兩國建交43週年，意義重大；此次訪團成員包括公共工程、基礎建設及環境部長田互魯（Ampelosa Manoa Tehulu）、地方政府暨農業部長提阿法（Saaga Talu Teafa）、漁業暨商業部長陶希（Kitiona Tausi）及政府秘書長塔普加（Tapugao Falefou）等人。

外交部說，為展現台灣對訪團的禮遇與重視，蔡總統將以隆重軍禮歡迎及國宴款待拿塔諾總理伉儷訪問團成員，外交部長吳釗燮也將設宴款待，雙方將會晤討論如何持續深化雙邊合作，並就區域情勢、氣候變遷等共同關切議題深入交換意見。

此外，拿塔諾此行將與吳釗燮簽署「中華民國（台灣）與吐瓦魯國重申外交關係聯合公報」，並分別與內政部及海洋委員會代表簽署「中華民國（台灣）與吐瓦魯國警政合作協定」及「中華民國（台灣）政府與吐瓦魯國政府海巡合作協定」，在既有堅實基礎上持續深化兩國邦誼，並強化雙方在警務及海巡領域的合作。

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外交部表示，吐國公共工程、基礎建設及環境部田互魯部長另將與國立中山大學簽署「臺吐海洋科學及工程研究中心合作備忘錄」，進一步促進兩國在教育及海洋環境研究的交流。

外交部強調，拿塔諾上任以來，多次在國際場域發言力挺台灣，鼎力協助台灣推動參與聯合國（UN）、世界衛生組織（WHO）及聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC），是堅定支持台灣的重要盟友；台灣與吐國長期在農業、醫療衛生、教育、文化、潔淨能源及資通訊等領域密切合作，獲得吐國朝野及人民的歡迎及肯定，台吐邦誼緊密友好。（編輯：郭無患）1110903