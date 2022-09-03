吳釗燮投書華盛頓觀察家報 籲聯合國納入台灣

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（中央社記者徐薇婷華盛頓2日專電）聯合國大會即將登場，外交部長吳釗燮今天投書「華盛頓觀察家報」表示，中國挑釁行徑危及區域和平穩定，也會影響全球安全福祉，聯合國應納入台灣共同因應這些挑戰。

第77屆聯合國（UN）大會13日將於紐約登場，吳釗燮以「在中國威脅台灣之際，台灣應被納入聯合國事務」為題，在美國媒體「華盛頓觀察家報」（Washington Examiner）投書，呼籲聯合國讓台灣與國際社會一起因應全球挑戰。

吳釗燮表示，國際社會面臨COVID-19（2019冠狀病毒疾病）變種病毒、氣候變遷、供應鏈中斷、俄烏戰爭等多項空前危機；與此同時，中國加大文攻武嚇作為，危及區域和平與穩定。

吳釗燮指出，上述問題會影響世界安全與福祉，作為亞洲民主燈塔及世上一股良善力量，台灣是價值夥伴，能夠協助克服這些全球挑戰。

他說：「但很不幸地，由於中華人民共和國的無情打壓，台灣無法參與最大、最重要的全球合作論壇。」

吳釗燮表示，北京刻意將自身「一中原則」與聯合國大會第2758號決議混為一談，宣稱台灣是中國一部分，誤導國際社會；事實上，決議並未在台灣議題上採取立場，也沒有包含「台灣」兩字。

吳釗燮指出，決議遭錯誤解讀，導致台灣參與聯合國與相關機構的權利長年被剝奪，讓國際社會無法受惠於台灣的貢獻。更糟糕的是，中國試圖改寫台灣在聯合國地位的作為，破壞全球和平與穩定，北京近來在台灣周圍的軍事行動就是例證。

吳釗燮說，聯合國憲章載明，聯合國的宗旨和原則是維護國際和平穩定，國際爭端應以和平方式解決。「但北京持續在台灣周圍進行軍事演習，破壞台海現狀，加劇緊張局勢，影響國際貿易和運輸，危及區域和平與安全。」

他指出，默許中國對台灣的錯誤主張只會破壞區域穩定，也違背聯合國宗旨。

吳釗燮表示，國際社會的共同挑戰要靠全體一起努力，這些危機環環相扣，要全球齊心合力才可能解決。台灣已證明自己是可靠與不可或缺的夥伴，台灣人民願意做出貢獻，應讓台灣與大家一起為全球利益努力。（編輯：馮昭）1110903