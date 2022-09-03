強化時效反制中共無人機 軍方：外島連長即可應處

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者游凱翔台北3日電）中共頻以無人機侵擾外島防區，軍方人士今天表示，為強化應處時效，無論射擊信號彈、步槍防衛射擊或干擾槍反制，權限已交由第一線連長，不必經多層回報；國防部回應，秉持不輕啟戰端方式應處挑釁行為。

中共近期頻以民用無人機侵擾金門、馬祖等外島防區，目前軍方應處方式為，若發現不明無人機時，執勤官兵立即回報並加強監視，透過運用信號彈、干擾槍，或是以7.62mm口徑以下的武器實施防衛射擊。

軍方人士上午告訴中央社記者，為強化應處時效，無論是射擊信號彈、步槍防衛射擊或干擾槍反制，其權限已交由第一線連長，不必再經過多層回報。

另一名軍方人士也提到，目前已定調應處來犯無人機非「第一擊」；至於近期社會輿論常提到「打下來就對了」，日前軍方在高層決定強勢開槍驅離前，均抱持審慎態度，因為這槍是否進一步讓局勢升溫，誰都不能確定，但現在已有明確指示，也能讓前線官兵快速應處。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

國防部回應中央社記者詢問，無人機入侵外島應處，依「一點生變、連鎖反應、全面制變」原則，採「一員監視應處、一員回報」方式處置，依國防部「示警、通報、驅離、防衛射擊」程序要求，加強官兵教育訓練及應處演練。

國防部指出，面對中共再三以無人機襲擾，將採取示警、驅離與自衛反擊等積極作為，確保領土安全；國防部也強調，國軍以慎戰思維，秉不輕啟戰端、不升高衝突原則，妥慎應處共軍挑釁行為。（編輯：郭無患）1110903