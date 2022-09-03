吳釗燮向國際喊話 民主陣營須團結阻止中國野心

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（中央社記者游凱翔台北3日電）外交部今天發布新聞稿，部長吳釗燮昨天接受美媒「美國廣播公司」訪問時向國際喊話，中國對新疆、西藏及香港管控手段及企圖侵占台灣，是典型威權主義對外擴張，為阻止中國野心，民主陣營必須團結一致。

吳釗燮昨天接受「美國廣播公司」（ABC News）專訪，深入說明中國威脅、台灣致力維持台海和平現狀，及民主陣營必須團結對抗威權等議題。

吳釗燮指出，中國近期在台灣周邊採取挑釁式海空軍事活動、無人機騷擾，及頻密的認知作戰、假訊息及網絡攻擊，猶如預演未來可能侵台的劇本，野心昭然若揭。

對於中國以武力片面破壞區域穩定，吳釗燮強調，「聯合國憲章」揭櫫國際爭端應以和平方式解決，民主台灣是國際社會負責任的成員，維持台海和平穩定現狀是台灣一貫政策，且中華民國台灣和中華人民共和國互不隸屬，維持此一現狀是區域和平穩定的關鍵，也符合各方最大的利益。

吳釗燮說明，美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，只是中國採取軍事行動的眾多藉口之一，台灣不會屈服中國壓力，也無法阻止台灣結交更多朋友，且中國上月初軍演後，更多國際友人表達訪台意願，將持續歡迎民主領袖來訪以展現對台灣的支持。

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吳釗燮強調，睽諸中國對新疆、西藏及香港的管控手段，及企圖侵占台灣，是典型的威權主義對外擴張，為阻止中國野心，民主陣營必須團結一致，共同阻止威權擴張損害全球利益。

吳釗燮重申，面對台海嚴峻情勢，台灣將冷靜且密切注意發展，繼續提升國防戰力及民防意識，台灣政府及人民清楚了解捍衛台灣是自己的責任，將勇敢繼續為國家、為主權、為土地、為民主生活方式而奮戰。（編輯：張均懋）1110903