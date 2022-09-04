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首頁 / 政治

國軍訓練不停歇 聯勇操演5日屏東登場

2022/9/4 09:51
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（中央社記者黃雅詩台北4日電）中共在台灣周邊的軍事活動不斷，即便敵情嚴峻，國軍戰備訓練仍不停歇。陸軍將於9月5日至8日，在屏東地區展開今年度聯勇操演，屆時除了有地面兵力外，將出動航特部等各式攻擊直升機，驗證部隊戰力。

自美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）8月2日訪台後，中共隨即在台灣周邊海域劃設禁航區進行實彈操演，除了射擊11枚東風系列彈道飛彈外，軍演結束後迄今，仍派遣機艦侵擾台灣防空識別區（ADIZ），甚至連日逾越台灣海峽中線，已嚴重衝擊區域和平穩定。

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即使敵情威脅嚴峻，國軍戰備訓練仍不停歇，軍方告訴中央社記者，陸軍第八軍團指揮部預計9月5日至8日，在屏東地區展開今年度的聯勇操演，屆時將出動聯合兵種營、狙擊手、戰車、雲豹八輪甲車、迫砲等進行實彈射擊。

此外，陸軍航特部將同步出動AH-1W超級眼鏡蛇攻擊直升機、AH-64E阿帕契攻擊直升機等，模擬以優勢火力協助地面部隊；另外，為確保這項演習順利進行，相關航特兵力已陸續進駐屏東一帶進行整備。（編輯：楊凱翔）1110904

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