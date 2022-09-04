綠：國民黨「歪樓」免治馬桶 政策討論流於政治口水

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉素萍台北4日電）民進黨發言人林靜儀今天說，國民黨召開記者會回應民進黨台北市長參選人陳時中免治馬桶政策短片一事，只想透過政治鬥爭來讓陳時中提出的政見「歪樓」，讓重要的公共衛生、公共廁所等公共政策的討論流於政治口水。

林靜儀透過新聞稿指出，國民黨在颱風天進行這樣的攻擊實在是大可不必。

林靜儀表示，昨天陳時中陣營在政策廣告推出後，收到女性朋友提出的意見，團隊立即主動修正影片，再重新上架影片。今天陳時中在面對媒體詢問時，也向社會大眾說明事件經過，並且表達歉意。

林靜儀指出，免治馬桶當然是提升整潔的科技，更有助於公共衛生的改善。國家和社會是持續進步的，日本東京能夠推動免治馬桶的政策，新竹市甚至已有經驗，許多公、私部門也都有設置，「為何台北不可以？為什麼不認為台北市民值得、可以在公共衛生需求上更進一步？」

她說，陳時中提出的公廁安裝免治馬桶，是體貼長輩和女性的重要政策，這是參考了多元需求之後的政策，民進黨也支持這樣的進步主張。

林靜儀指出，一個思考首都未來的候選人，方方面面都該思考；這個議題引起很多人的討論，更證明這是大家日常生活切身的感受。陳時中提出的公廁安裝免治馬桶計畫，是提升台北市的公廁環境品質之一，不只設備提升，當然還包括清潔與維護，以及安全，讓台北市民有更好的使用體驗，這更是進步城市的展現。

她說，廣告該檢討改進的部分，陳時中陣營已積極處理，希望其他參選陣營回到政策的本質來討論，而不是故意劃錯重點、批評枝節，卻不敢提出提升公廁的實際做法或政策。

林靜儀表示，國民黨在記者會講說安裝免治馬桶要把所有的廁所打掉重練，更是沒有經過大腦的說法，連沖水馬桶的電力都可以做文章，這就是典型的「為失敗找藉口」。難怪民進黨政府可以在短時間內，於舊校舍內完成「班班有冷氣」的政策，還可以做到「校校會發電」，因為民進黨有決心也有經驗，知道怎麼樣讓學校的小朋友都可以在炎熱的校園吹冷氣，還能兼顧發電的設備提升。

她說，民進黨也相信陳時中提出的免治馬桶計畫，一定可以落實完成，提升台北市民的公共廁所設備與使用經驗。（編輯：林淑媛）1110904