蔡其昌憂治安惡化 中市府：整體環境已大幅改善

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民進黨台中市長參選人蔡其昌（前中）4日前往大雅永興菜市場掃街拜票，並針對台中市治安等問題表示，市民普遍感受治安逐漸惡化令人憂心。（蔡其昌服務處提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年9月4日

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（中央社記者郝雪卿台中4日電）民進黨台中市長參選人蔡其昌今天說，市民普遍感受治安逐漸惡化令人憂心，也看到市長盧秀燕對治安不重視、治安會報出席率只有一半；市府回應，整體治安環境已大幅改善。

蔡其昌今天前往大雅永興菜市場掃街拜票，針對台中市治安及台中狼師案市府處理進度等問題，蔡其昌接受媒體聯訪認為盧秀燕不重視治安，而台中狼師案應徹查是否涉及洩密及包庇。

對於治安問題，蔡其昌表示，市民感受到這幾年治安逐漸惡化，包含日前連續發生的槍擊及砍殺案，都讓市民感到憂心，卻也看到盧秀燕對治安的不重視，平均2個月1次由市長主持的治安會報，竟然出席率僅有一半而已，從治安會報出席率就能看出盧秀燕對治安並不用心，這是市民普遍感受。

至於台中狼師案，蔡其昌認為，雖然已做出對狼師解聘、永不錄用、沒有退休金的決議，但至今盧秀燕仍沒說清楚，為什麼受害人從4月申訴以來都沒有具體作為，過程中誰洩密給狼師，讓狼師繼續騷擾受害者及受害者家屬，到今天都不知道答案，若洩密、包庇沒有徹底查辦，下一個檢舉者如何相信台中市政府，大家都在等盧秀燕答案。

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台中市政府對此回應指出，111年度盧秀燕均親自主持治安會報，前3年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻期間，盧秀燕因須主持疫情記者會，致時間常有衝突，仍盡可能抽空到場參加後再交由警政出身的副市長陳子敬主持。；台中歷經多任市長及警察局努力，加上市民素質提升，整體治安環境已大幅改善。

另有關狼師案，市府表示，調查報告出爐後，性平會做出最嚴厲處分，不但對此師予以解聘、永不錄用，而且沒有退休金，給受害者一個公道，希望如果有潛在受害者，在追訴期內的能勇敢指認，透過司法途徑，讓加害人受到法律制裁，台中絕不容忍狼師胡作非為。（編輯：陳仁華）1110904