陳時中公廁政策短片惹議 王育敏批給兒少最壞示範

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（中央社記者姜宜菁嘉義縣4日電）民進黨台北市長參選人陳時中提公廁免治馬桶政見影片惹議，國民黨嘉義縣長參選人王育敏今天發布新聞稿痛批，性騷擾防治是衛福部社家署長期投入的重要任務，陳時中給兒少最壞示範。

陳時中競選辦公室推出公廁政見，台北市政府主管7200個馬桶，未來全面汰換成免治馬桶。宣傳影片中網紅四叉貓如廁發現沒衛生紙，敲隔板借衛生紙後，免治馬桶蓋從天而降；陳時中則從隔板上方探頭，還對四叉貓比出勝利手勢，隨後由陳時中登場說明公廁政見；影片後來修正，刪除陳時中從隔板上方探頭片段。

王育敏指出，陳時中擔任過衛福部長，性騷擾防治是衛福部社家署長期投入的重要任務，但陳時中卻無聊當有趣，用偷窺行徑來推銷政見，很可能引發受害者的痛苦回憶。

根據衛福部數據顯示，台灣近年性騷擾案件數持續增加，2021年性騷事件成立案件數就高達1284件，偷窺案件數更從前年的62件，大幅上升到去年的161件。

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王育敏表示，自己在擔任立委期間致力推動婦女權益和兒少安全的立法，對於此次事件感到非常遺憾，即便陳時中團隊在發想影片時只是覺得好玩、有效果，但許多對受害者的二次傷害往往就是建立在無知之上，身為政治人物應更加敏感。

王育敏認為，陳時中團隊雖然事後刪剪畫面並道歉，但傷害已造成，畫面截圖更在網上瘋傳，王育敏說明：「很多性騷擾的發生就是來自於『這又沒什麼』的心態，這支政見廣告也是如此，這是給兒少最壞的示範」。（編輯：陳仁華）1110904