藥界後援會成立 陳時中盼繼續幫忙讓台北更健康

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民進黨台北市長參選人陳時中（前左）4日在台北出席2022陳時中競選市長藥界後援會成立大會，與在場來賓揮手致意。中央社記者張皓安攝 111年9月4日

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（中央社記者陳昱婷台北4日電）台北市長選戰倒數2個多月，民進黨參選人陳時中藥界後援會今天成立，陳時中感謝藥界在疫情期間並肩作戰、為社會貢獻，期望未來繼續幫忙，讓台北越來越健康。

2022陳時中競選市長藥界後援會今天舉行成立大會，由藥師公會全聯會理事長黃金舜擔任總會長。

到場支持的衛福部長薛瑞元向出席者打完招呼後，提起飽受批評的廣設免治馬桶政見，表示過去公共廁所馬桶都以蹲式為主，因為民眾認為比起坐式馬桶，蹲式的不會與身體接觸、較衛生，但隨著人口老化，蹲式馬桶已經不是主流。

薛瑞元指出，包含他在內，許多長輩若蹲下去恐怕爬不起來，所以社會的觀念在逐漸改變，坐式馬桶越來越普及，而免治馬桶又更為方便，陳時中便是想到這點，從民眾的生活細節著手，提出這項政策。

薛瑞元說，過去陳時中在擔任疫情指揮中心指揮官時，若需要專業團體的幫助，總是會主動詢問費用如何計算，從來不會以發揮愛心為名要求專業團體無償提供服務，顯現陳時中對專業的尊重，應讓這樣的人進入市府。

陳時中致詞表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，藥師、藥劑生、藥商等藥界與政府並肩作戰，從發口罩到替確診者送藥，為社會做了很多事，他為此表達謝意。

陳時中笑稱，未來需要大家繼續一起幫忙，讓台北越來越健康，至於與衛福部相關的就找薛瑞元，「他和我是好朋友，想法很像、溝通無礙，你們如果溝通有什麼問題，找我一起去。」

陳時中說，台北市政這幾年逐漸停頓，這對市民不利，市府應與中央攜手大步向前，讓世界看到台北，因此他提出成立國際事務局作為城市外交、經貿推廣等業務的專責單位，並針對內湖交通問題、危老建築及海砂屋加速都更、少子化及長照政策不足之處提出解方。

陳時中指出，市民的小事就是市長的大事，除了公共建設外，他昨天提出廣設免治馬桶等政見，此事攸關公共廁所的安全與衛生，希望這些政見透過社會討論更精進。

陳時中表示，11月26日除了市長及議員投票外，還希望大家支持18歲公民權修憲案公民複決，因為年輕人參與政治象徵國家的進步，一起讓下一代越來越好。（編輯：李錫璋）1110904

民進黨台北市長參選人陳時中（圖）4日在台北出席2022陳時中競選市長藥界後援會成立大會表示，市民的小事就是市長的大事，提出的任何政策，希望透過社會討論更清晰。中央社記者張皓安攝 111年9月4日