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總統將贈勳法蘭西學院終身秘書皮特 感謝促文化交流

2022/9/4 18:20
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（中央社記者葉素萍台北4日電）總統府發言人張惇涵今天說，總統蔡英文明天將在總統府接見法蘭西學院人文及政治科學院終身秘書皮特（Jean-Robert Pitte）訪團一行，並頒贈皮特「大綬卿雲勳章」，表彰及感謝其長年深耕台法文化交流卓著貢獻。

張惇涵表示，總統府誠摯歡迎法蘭西學院人文及政治科學院終身秘書皮特（Jean-Robert Pitte）率團抵達台灣，展開至9月9日，為期6天訪問行程。

張惇涵說明，法蘭西學院（Institut de France）為法國學術權威機構、象徵法國知識最高殿堂，在法國的文化發展歷史上具有舉足輕重角色；1996年，法蘭西學院和台灣共同成立「台法文化獎」，至今已表彰40多名深耕台法、台歐文化有成的單位及人士。

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張惇涵表示，皮特從2017年起，擔任「台法文化獎」評審團主席，不僅讓台法文化獎持續發揚光大，近年來更逐漸在各領域展現影響力，讓世界更加看見台灣多元、 包容、開放與創新的面貌。

張惇涵說，此行是皮特第8度訪問台灣，訪團成員包括法蘭西學院人文及政治科學院巴斯蒂布吉燁（Marianne Bastid-Bruguière）、德沃維（Pierre Delvolvé）、安德勒（Daniel Andler）等3名院士；期待透過這次交流，持續深化台法之間的學術及文化領域合作，並持續為全球文化發展貢獻正面力量。（編輯：蘇志宗）1110904

張惇涵
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