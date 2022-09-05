綠委籲張善政停止競選行程說明抄襲案 藍指選舉操作

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（中央社記者王揚宇台北5日電）繼鏡週刊報導國民黨桃園市長參選人張善政申請農委會經費研究報告被爆抄襲後，自由時報又報導張善政複製NCC報告。民進黨立委林楚茵今天說，呼籲張善政停止競選行程，好好對桃園市民召開記者會說明。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗接受中央社記者訪問表示，本案的本質就是蒐集國內外資料，只要註記來源，就沒有抄襲的問題，民進黨不要故意潑髒水、抹黑，進行選舉操作。

張善政過去任職宏碁副總期間，執行農委會3年期研究計畫被週刊指涉抄襲。自由時報今天再度報導，在60頁子報告中多頁疑複製貼上國家通訊傳播委員會（NCC）2006年委託工研院執行研究報告。

張善政今天接受廣播節目專訪時提到，這不是抄襲剽竊是合理使用，依著作權法規定引用完全合法。

對此，民進黨立法院黨團今天召開輿情回應時，黨團副幹事長黃世杰除批評張善政意圖推卸責任，根本不適合繼續擔任公職，也質疑報告中的引註方式很奇怪，且一半頁數是抄來的。

黃世杰表示，國民黨主席朱立倫跟很多國民黨立委第一時間都說去告宏碁，這都是國民黨自己在喊的，民進黨團是希望張善政身為計畫主持人，要出面說明到底這份研究計畫帶給國家什麼，而非隱身幕後胡亂引用著作權法法條。

民進黨立法院黨團副書記長林楚茵說，張善政是計畫主持人，面對外界質疑就應該出來面對，而不是把責任推給宏碁，而事發迄今已經1週，張善政都沒開記者會說明為何要這樣抄，呼籲張善政停止所有競選行程，好好對桃園市民召開一場記者會說明。

曾銘宗表示，張善政只是計畫主持人，委託執行計畫的是宏碁公司，而且當時的驗收報告是在前農委會主委蘇嘉全任內，呼籲民進黨不要故意抹黑，也沒有所謂抄襲的問題，民進黨立委恐怕要認真一點。（編輯：蘇志宗）1110905