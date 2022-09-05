陳燕飛同台林佳龍 力撇拔樁傳言「本來就挺林」

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（中央社記者高華謙新北5日電）新北市宜蘭同鄉會總會理事長陳燕飛日前與新北市長侯友宜同台，今天則與民進黨新北市長參選人林佳龍一同現身，他談及外界拔樁傳言時說，本來就挺林佳龍，從來不需要拔樁。

陳燕飛一向力挺宜蘭縣籍的立法院長游錫堃，長期被視為綠營樁腳。不過他8月28日卻和侯友宜同台揮舞戰旗，引發外界拔樁揣測。

2天後他親赴林佳龍競選辦公室，不僅宣布將擔任「宜蘭人挺林佳龍後援會」榮譽總會長，還說「我挺誰就是挺誰了，不會變，永遠拔不動」，力撇拔樁傳言。

林佳龍今天參加「宜蘭人挺佳龍共同發起人記者會」時與陳燕飛一同進場，數十名宜蘭鄉親到現場相挺。

陳燕飛簽署共同推薦證書，並送林佳龍宜蘭到新北高鐵車票，感謝林佳龍在交通、觀光的貢獻，現場高喊「新北大翻新，宜蘭來相挺」口號，場面熱絡。

林佳龍致詞時細數擔任交通部長任內為宜蘭做的政策，包括高鐵延伸宜蘭、鐵路高架化、未來國道5號銜接蘇花改等；陳燕飛也肯定林佳龍貢獻，他打趣舉例，過去政見發表有很多香腸攤，樓上的人會喊「要翻、要翻」，新北市已由國民黨執政17年，沒翻面會烤焦，所以他要力挺林佳龍，讓新北大翻新。

侯友宜稍早接受媒體聯訪時談及陳燕飛出席活動挺林佳龍時表示，陳燕飛為新北市作出很多貢獻，也是新北市政府市政顧問，隨時跟他一起為這塊土地奉獻，大家不分你我、好好努力做事。

林佳龍與陳燕飛會後一起接受媒體聯訪。媒體詢問陳燕飛特地來站台是否代表拔樁成功？林佳龍說，自己與宜蘭有非常深的淵源，也曾為宜蘭人打拚，宜蘭人非常有情有義而站出來相挺，他會更加為在新北打拚的宜蘭鄉親服務。

陳燕飛表示，本來就挺林佳龍，沒什麼特別，過去因為林佳龍支持宜蘭建設，旅北鄉親一定要有這個機會報答，現在支持林佳龍也是很簡單的道理。

對於侯友宜說他是新北市市政顧問，陳燕飛說「市政顧問又怎樣」、「是別人亂寫什麼拔樁成功」，他挺游錫堃是20、30年來的事，始終如一，從來不需要拔樁。（編輯：李錫璋）1110905