童振源訪加拿大：中國不應威脅台灣民主

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僑務委員會委員長童振源當地時間3日起展開加拿大訪問行程，首站到溫哥華，他期盼僑界繼續深耕加拿大社會，用多元方式協助台灣參與國際組織。中央社記者程愛芬溫哥華攝 111年9月5日

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（中央社記者程愛芬溫哥華4日專電）僑務委員會委員長童振源當地時間3日起展開加拿大訪問行程，首站到溫哥華。他強調中國不應該威脅台灣民主，並感謝僑界推動溫哥華和高雄締結友誼城市，期盼僑界繼續深耕加拿大社會，用多元方式協助台灣參與國際組織。

童振源抵達溫哥華後，馬不停蹄展開與僑界各社團組織交流活動，除了參與溫哥華台灣文化節開幕活動外，並與台加文化中心、台灣同鄉會、合家歡聯誼會、大溫台灣菁英協會等成員交流，還與華文媒體茶敘，暢談台灣經濟與僑務推廣現況。

在溫哥華僑界推動下，高雄極可能成為首個和溫哥華結為友誼城市的地方。童振源對記者表示：「僑胞做了很多事情，而且都是自發性的行為，令人感佩。除了推動台加合作外，僑胞參與許多反對中國威脅的活動，包括遊行、投書媒體和前往中國領事館抗議等。僑胞們對台灣有強大的向心力，不分藍綠社團和新老僑界幾乎都非常支持台灣。中國霸道的行為激發出台灣僑胞同仇敵愾的心情，中國不應該威脅台灣的民主。」

他說，僑胞在居住國深耕政界、商界和社區，是展現台灣軟實力最佳武器，可以讓世人瞭解台灣在各領域傑出的成就以及開放自由的價值觀，這些優勢將令各國更樂意深化與台灣的合作交往。

童振源提到，過去幾年台灣經濟高速發展，去年經濟成長率達6.57%，名列世界前茅；今年預估為3.76%，成績斐然。去年台灣投資率達26.82%，為21年來最高。除台商積極回台投資外，外商投資熱度也很高，今年上半年外商投資台灣達到98億美金，成長率高達201%。

上個月瑞典關閉所有的孔子學院，童振源說，僑委會去年起陸續在美國和歐洲國家成立「臺灣華語文學習中心」，是提供當地18歲以上人士學習華語文及認識台灣文化的重要據點，目前已有43所「臺灣華語文學習中心」在歐美地區營運。「雖加拿大尚未列入目前的計畫內，但若加拿大政府或是加拿大僑校有興趣加入，就能踏出第一步。」

他說，孔子學院被世人質疑，就是因為在推廣華語的同時，成了中國政府輸出意識形態的工具，「臺灣華語文學習中心」不僅是提供海外人士學習華語的平台，也讓人能進一步看到台灣重視多元、保障學術與意見發表的自由權。

訪問溫哥華後，童振源隨後將至渥太華、多倫多和蒙特婁。

國際民航組織（ICAO）將於本月底在蒙特婁召開3年一度大會，加拿大僑界正積極遊說渥太華和ICAO其他成員國支持台灣參與本屆大會。加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）今年5月重申加國支持台灣被納入國際多邊場域與機構。（編輯：陳惠珍）1110905